Kahvaltınıza mutlaka ekleyin! Her gün yediğinizde öyle bir faydası var ki...

Dr. Fevzi Özgönül, kahvaltıda olmazsa olmaz 8 besini anlattı, buyursunlar.

KARBONHİDRAT

Kahvaltınızda mutlaka günlük enerjiniz için gerekli olan karbonhidrat olmalı. Ancak bunu daha çok tam tahıllı bir dilim ekmek veya malzemesi bol olan bir dilim börek olarak veya çok seviyorsanız yarım simit ile almanızda yarar var. Eğer bal ve reçeli çok tüketirseniz aşırı şeker yüklendiğinizden sindirim sisteminizi tembelliğe devam ettirirsiniz. Amacımız sindirim sisteminizi güçlendirmek ve yediğiniz her gıdayı sindirebilecek vaziyete getirmektir.

SÜT ÜRÜNLERİ

Kahvaltınızda mutlaka peynir gibi bir süt ürünü bulundurmalısınız. Nasıl bir inşaatta kum ve çimento yanında kirece de ihtiyaç varsa kahvaltıda da diğer kahvaltılıklar yanında süt ürünlerine de ihtiyaç vardır. Peynir miktarı kişinin ihtiyacına göre ve zevkine göre farklılıklar gösterebilir. Bu nedenle miktara ve çeşide bağlı kalmaksızın sizin için önemli olanın bir çeşit peynirin de kahvaltı sofranızda yerini almasıdır.

ZEYTİN

Zeytin de kahvaltıda önemli bir yiyecektir. Zeytinin de çeşidi ve miktarı tamamen kişiye özeldir. Hatta kişinin zaman içerisinde isteğine bağlı da değişebilir. Zeytin her kahvaltı masasında mutlaka olması gereken bir yiyecek maddesidir.