Kahvaltınıza mutlaka ekleyin! Her gün yediğinizde öyle bir faydası var ki...

Dr. Fevzi Özgönül, kahvaltıda olmazsa olmaz 8 besini anlattı, buyursunlar.
Kahvaltınızda mutlaka günlük enerjiniz için gerekli olan karbonhidrat olmalı. Ancak bunu daha çok tam tahıllı bir dilim ekmek veya malzemesi bol olan bir dilim börek olarak veya çok seviyorsanız yarım simit ile almanızda yarar var. Eğer bal ve reçeli çok tüketirseniz aşırı şeker yüklendiğinizden sindirim sisteminizi tembelliğe devam ettirirsiniz. Amacımız sindirim sisteminizi güçlendirmek ve yediğiniz her gıdayı sindirebilecek vaziyete getirmektir.
Kahvaltınızda mutlaka peynir gibi bir süt ürünü bulundurmalısınız. Nasıl bir inşaatta kum ve çimento yanında kirece de ihtiyaç varsa kahvaltıda da diğer kahvaltılıklar yanında süt ürünlerine de ihtiyaç vardır. Peynir miktarı kişinin ihtiyacına göre ve zevkine göre farklılıklar gösterebilir. Bu nedenle miktara ve çeşide bağlı kalmaksızın sizin için önemli olanın bir çeşit peynirin de kahvaltı sofranızda yerini almasıdır.
Zeytin de kahvaltıda önemli bir yiyecektir. Zeytinin de çeşidi ve miktarı tamamen kişiye özeldir. Hatta kişinin zaman içerisinde isteğine bağlı da değişebilir. Zeytin her kahvaltı masasında mutlaka olması gereken bir yiyecek maddesidir.
Yumurta ise yine olmaz ise olmazlarımız arasında yer alır. Eğer göbek ve basenlerimizden kurtulmak istiyorsak öncelikle bedenimizin yapısının sağlamlaşması gerekir. Bu nedenle beden yapı taşı olan protein önemlidir. Yumurta ise kahvaltı sofranızdaki en önemli protein kaynaklarından birisidir.
Yumurtayı ister rafadan ya da haşlama isterseniz de yağda kızartma olarak yapabilirsiniz. Çok çeşitli şekilde yumurtayı tüketebilirsiniz; omlet ve menemen bunlar arasında yer alıyor. Hatta çılbır gibi çok farklı pişirme yöntemlerini kullanarak farklı bir tat da yakalayabilirsiniz.
Kahvaltıda kuru kayısı, kuru incir veya hurma yemenizi de öneriyoruz. Eğer kabızlık gibi bir probleminiz varsa bu saydıklarımdan her sabah 2-3 adet yiyebilirsiniz. Kabızlık probleminiz yoksa 2-3 günde bir yeseniz de olur.
Kahvaltıda yeşillikler de hem hazmın kolaylaşmasını hem de ekstra vitamin ve mineral ihtiyacının karşılanması için önemlidir. Unutmayın yeşil sebzeler de protein ve karbonhidrat kaynağıdır. Bunları tüketerek bedenin kendisini yapılandırmasını kolaylaştırırız.
Her türlü mevsim meyvesini iyice yıkadıktan sonra kabukları ile birlikte yememizde hiç bir sakınca yoktur. Meyveler vitamin ve mineral deposu olarak anılsa da içerdikleri yüksek oranda lif ile sindirim işlevini de rahatlatırlar. Bu nedenle kahvaltı masamızda az da olsa meyveye yer açmamız sağlıklı beslenmemiz açısından önemlidir. Tavsiyem, bir avuç dolusu meyveden daha fazla yememeniz.
Badem, fındık ve ceviz yetişkinler için bebeklerdeki anne sütü kadar önemlidir. Bu yağlı tohumların içerdiği bileşenler hem kan kolesterol düzeyini dengeleyecek hem de kolajen ve elastin üretimine katkıda bulunacaktır. Aynı zamanda yüksek enerji içerdiği için ekmek gibi hamur işi türü gıdaların da eksiğini kapatarak tatlı ve karbonhidrat isteğimizi bastıracaktır.
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