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Kahve kültürümüzden ödün vermedik

AYDIN HABERLERİ  | 22.05.2020 10:38 | Son Güncelleme

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı’nı evde geçirecek olan ülke insanı bayram için en çok Türk kahvesini tercih etti.

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı’nı evde geçirecek olan ülke insanı bayram için en çok Türk kahvesini tercih etti. Ülkenin değişik illerinde 87 şubesi olan ve merkezi Aydın’da bulunan Tuğba Kuruyemiş, yoğun talep üzerine Ramazan Bayramı’na özel onlarca ton Türk kahvesi kavurarak bayram hazırlığını tamamladı. Şubelerdeki satışların yanı sıra firmanın internet sitesi üzerinden de siparişlerin alındığı Tuğba Kuruyemiş’te en çok ilgi gören ürünlerden birinin Türk kahvesi olduğu belirtildi.
Tarihten bu yana Türklerin vazgeçilmez damak tatları arasında yer alan Türk kahvesi, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı Ramazan Bayramı’nın olmazsa olmazları arasında yerini aldı. Kovid-19 tedbirleri kapsamında tugbakuruyemis.com.tr adlı sitesinden de satışlara başlayan Tuğba Kuruyemiş, bayram önü gerek mağazalarda gerekse internet üzerinden satışlarda Türk kahvesine olan talepleri karşılayabilmek için tonlarca Türk kahvesi hazırladı. Özenle kavrulan kahveler Türkiye’nin dört bir yanına gönderildi.
Türkiye’de yetişmemesine rağmen dünyada Türk adı ile anılan kahvenin aynı zamanda bir kültür olduğunu belirten Tuğba Kuruyemiş firmasının kuruyemiş üretiminden sorumlu Gıda Mühendisi Ayşen Orhan, “Katip Çelebi’nin Mizanül Hak Adlı eserinde belirttiğine göre: Kahve, Moka Yarımadası’na sürgün edilen bir Şazeli Dervişi tarafından 1555 yıllarında İstanbul’a getirilir. İlk kahvehane de 1556 yılında İstanbul Tahtakale’de açılır. Aradan geçen yaklaşık 5 asırlık süreçte dünyaya Türk adıyla yayılan kahve şu anda sudan sonra en fazla tüketilen içecekler arasında yerini almıştır” diyerek Türk kahvesine olan ilginin her geçen gün arttığını söyledi.
“Bu bayram fincanla değil paketle ikram ediliyor”
Korona virüsü salgını nedeniyle bu bayramda kahve ikramının sadece fincanla değil paketle yapılmaya başlandığını kaydeden Ayşen Orhan, “Damak tadı ve hazmı kolaylaştırması, zinde tutması gibi birçok özelliğinin yanında kendine has tadı ile dostlara verilen değerin de bir göstergesi olan Türk kahvesi, bu bayramda eş ve dosta paketle de ikram edilecek. Müşterimizden gelen talep üzerine bu yıl farklı bir hazırlık yaptık. Pek çok müşterimiz aynı ortamda bayramlaşamayacağı dostu için özel kahve paketi hazırlatıyor. Talepler doğrultusunda bol miktarda kahve hazırlandı. Millet olarak kahve kültürümüzü kaybetmedik” dedi.
Deyimlere bile konu olan ‘Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır’ sözüne istinaden bazı insanların değer verdikleri dostlarına bayramlık kahve ikramını kargo aracılığı ile de yaptığını kaydeden firmanın kuruyemişten sorumlu Gıda Mühendisi Ayşen Orhan, “Kültürümüze has birçok yiyecek ve içeceğimiz Avrupai tarz yiyecek ve içeceklerin gölgesine düştü ama Türk kahvesi cazibesinden hiçbir şey kaybetmedi” diye konuştu.

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