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Kahvehane müşteri talepleri artınca süthaneye dönüştü

İHA İHA
25.01.2024 11:04 | Son Güncelleme:
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Sivas’ın Zara ilçesinde bulunan bir kahvehanede fiyatları aynı olan sıcak süt satışları çay satışlarını geçince kahvehane adeta süthaneye dönüştü.

Kahvehane müşteri talepleri artınca süthaneye dönüştü

Sivas’ın Zara ilçesinde bir kahvehanede müşteriler çaydan sıkılınca kahve sahibinden farklı bir içecek istedi. Kahvehane sahibi kendi hayvanlarından ürettiği sütün sağlık ve lezzetli olacağını düşünerek kahvehanesinde sıcak süt satmaya başladı. Süt satışının başlamasının ardından müşteri sayısı da arttı. Vatandaşların özellikle kış aylarında çay yerine sıcak süte olan ilgisi her geçen gün arttı. Kahvehane sahibi Erhan Özer, günlük 400 bardak çay satarken sıcak süt satışına başladıktan sonra 400 bardak çayın yerine süt sattığını belirtti. Özer, çayla sütü aynı fiyattan sattığını, süt satışlarının çay satışlarından fazla olduğunu söyledi.

SÜTÜ ÇAYA TERCİH ETTİLER

Vatandaşların isteğiyle süt satmaya başladığını belirten kahvehane sahibi Erhan Özer, “Çay ocağımız 25 yıldır hizmet veriyor. Kış geldiğinde insanlar çaya alternatif bir içecek istedi. Bizde ne yapılabilir diye düşündük sonra birisinden süt önerisi geldi. Bizde satmaya başladık, sattıktan sonra rağbet artmaya başladı. Çaydan daha çok süt satar olduk. İnsanlar değişik bir şey istiyordu, sütte organik olduğu için insan güvenle içiyor. Kendi hayvanlarımızdan ürettiğimiz sütleri satıyoruz, daha sağlık oluyor. Maliyeti düşük olduğu için bizim içinde avantajlı oldu. Günde 400’e yakın çay satacağımıza onun yerine süt satar olduk. Çayın ve sütün müşterisi ayrı tabi ki ama insanlar süte daha fazla rağbet göstermeye başladı. Günlük 20 litreye yakın süt satıyoruz. İlk başlarda çay isteyenler daha çoktu ama şuan süt içenler daha fazla” şeklinde konuştu.

“HEM SAĞLIKLI HEM LEZZETLİ OLUYOR”

Sütün daha sağlıklı ve lezzetli olduğunu belirten Nuri Kaya, “Kış aylarında genelde süt içiyoruz. Çayı her zaman içebiliyoruz. Süt pek bulunmuyordu, sütte burada satılmaya başlanınca içmeye başladık. Hem sağlıklı hem lezzetli oluyor. Kahveci arkadaşımız bal da ikram ediyor balla karıştırıp içiyoruz. Hasta olmamıza engel oluyor, organik olduğu içinde daha çok hoşumuza gidiyor” dedi.

“ÇAYI İKİNCİ PLANA BIRAKTIK”

Sabah kahvaltılarında çay yerine süt içmeye başladıklarını belirten Osman Kurt, “Her sabah burada süt içiyoruz. Sabah kahvaltılarında çay yerine süt içiyoruz. Bizim için bulunmaz bir nimet oldu. Çaya göre daha sağlıklı ve lezzetli oluyor. Kışta geldi çayı ikinci plana bıraktık sütten devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

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