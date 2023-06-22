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Kahvehanecilerin tartışması kanlı bitti

22.06.2023 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde branda çekme meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kavga, Sandıklı ilçesine bağlı Karadirek Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kahvehane işleten H.A. ile aynı yerdeki diğer kahvehaneyi işleten S.A ve oğlu F.A arasında iş yeri önüne branda çekme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.A. yanında bulundurduğu bıçakla S.A. ve F.A.’yı yaraladı. Çevredekilerin durumu bildirmesi olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kavgaya ilişkin H.A. gözaltına alındı.
Kavgaya ilişkin H.A. gözaltına alındı.

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