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Kahvenin bu faydalarını daha önce hiç duymadınız! Her gün 1 fincan içtiğinizde…

Göksi Beköz Göksi Beköz
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Kırk yıllık hatırıyla, misafirlikte, kız istemede, yemeklerden sonra, uzun ve keyifli sohbetlerin vazgeçilmez lezzeti kahvenin Türk mutfağındaki yeri bambaşkadır. Kokusuyla huzur dolu anlar yaşatırken, içimiyle mutluluğumuzu arttırır. Peki içtiğiniz Türk kahvesinin vücudunuzda ne gibi etkiler yarattığını biliyor musunuz? İşte kalp rahatsızlığından cilt sağlığına kadar Türk kahvesinin faydaları…

Kahvenin bu faydalarını daha önce hiç duymadınız! Her gün 1 fincan içtiğinizde…

500 yıllık bir geçmişi ile günümüze kadar gelen Türk kahvesi, köpüğüyle, telvesiyle, tadıyla ve sunumuyla özel bir kimliğe sahip. Sabah uyanmak, gece uyumamak, stresimizi yok etmek, dinlenmek gibi pek çok nedenlerle elimiz hep Türk kahvesinin eşsiz lezzetine gider. Lezzeti kadar içtiğiniz kahvenin faydaları da bir o kadar fazla. İşte Türk kahvesinin bilinmeyen faydaları…

AĞRI KESİCİ ETKİ

Eğer şiddetli bir baş ağrısı çekiyorsanız Türk kahvesinin etkili gücüne başvurabilirsiniz. Ancak çok fazla abartmamak şartıyla! Çünkü gün içerisinde içtiğiniz kahvenin miktarı 3 fincanı geçmeye başlarsa migren ağrısıyla baş etmek zorunda kalabilirsiniz. Fazla abartmadan içtiğiniz takdirde doğal yollardan ağrılarınızı dindirebilir, böylece Türk kahvesinin ağrı kesici özelliğinden yararlanabilirsiniz.

KONSANTRASYONA YARDIMCI

Türk kahvesinin bir diğer faydası da zihni zinde tutmasıdır. Odaklanmanız gereken noktalarda veya konsantrasyon bozukluğunuz olduğu anlarda bir fincan Türk kahvesi içerseniz kahvenin zinde tutan olumlu etkisi sayesinde bu sorunu kolayca çözebilirsiniz.

KİLO VERMEDE ETKİLİ

Kilo vermek birçoğumuzun en zorlandığı konular arasında. Ancak sürekli yeme ihtiyacımızı bir türlü durduramayız. Bu noktada ise devreye yine Türk kahvesi giriyor. Günde içeceğiniz 1 Türk kahvesi sizi hem tok tutacak hem de spor yaptığınız anlarda adrenalin salgılatarak daha fazla yağ yakmanızı sağlayacaktır.

KANSERE KARŞI ADETA BİR SAVAŞÇI

Türk kahvesi kanserli hücrelerin gelişmesini yavaşlatarak kanser riskini önemli derecede azaltıyor. Kolorojenik asit bakımından da zengin olan Türk kahvesi, kanserli hücrelerin yok olmasında etkili bir rol oynar.

ANTİOKSİDAN DEPOSU

Türk kahvesinin faydaları arasında göze çarpan bir diğer etkisi, içeriğinde fazla miktarda antioksidan özelliği taşımasıdır. Severek içtiğiniz o bol köpüklü ve telveli Türk kahvesi vücudunuzu toksinlerden arındırır ve böylece cildinizin yaşlanmasını geciktirir.

ALZHEİMERİ ÖNLER

Türk kahvesi beynin bilinçsel faaliyetlerinin yavaşlamasını geciktirir. Böylece tükettiğiniz bir fincan kahve sayesinde Alzheimer hastalığı ile daha geç tanışabilirsiniz.

CİLDİNİZİ UYANDIRIR VE CANLANDIRIR

Türk kahvesinin tüketilmesi dışında telvesi de bir o kadar faydalıdır. Bu yüzden cildinizin hiç olmadığı kadar kusursuz görünmesini istiyorsanız işe içtiğiniz kahvenin telvesini çöpe atmayarak başlayabilirsiniz. Sonrası ise çok basit! 1 tatlı kaşığı telvenin içine 1 tatlı kaşığı limon ve 1 tatlı kaşığı su ekleyerek karıştırın ve cildinize masaj yaparak uygulayın. 10 dakika yüzünüzde bekledikten sonra ılık su ile cildinizi yıkayabilirsiniz. Eğer bu işlemi düzenli olarak yaparsanız siz de daha aydınlık ve sağlıklı bir cilde sahip olabilirsiniz.

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