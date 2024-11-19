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Kainat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden Ayliz Duman 2 yılda 30 kilo verdi! Eski hali şaşırttı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
19.11.2024 15:03
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Meksika'nın başkentinde düzenlenen Kainat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden ve dereceye giremeyen Ayliz Duman'ın eski hali ortaya çıktı. Ayliz Duman 2 yılda 30 kilo verdi.

Kainat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden Ayliz Duman 2 yılda 30 kilo verdi! Eski hali şaşırttı

2024 Kainat Güzellik Yarışması (Miss Universe 2024)'nda Danimarka güzeli Victoria Kjær Theilvigo oldu.

Ayliz Duman, Meksika'nın başkenti Meksiko City'de düzenlenen Kainat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etmiş ve dereceye giremese de büyük bir dikkat çekmişti.

Ayliz, ‘Kainat Güzeli’ seçilen Danimarkalı Victoria’nın selam vermeyen, tepeden bakan biri olduğunu söyledi.

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Sosyal medyada paylaşılan eski fotoğraflarıyla Ayliz Duman'ın değişimi de gündem oldu. Ayliz Duman "Çok kötü yorumlara maruz kaldığım oldu ama ben çok yani mutlu değildim, o şekilde mutlu olan insanlara hiçbir şekilde hani kilo verin tarzında şeyleri söyleyemem ama ben o şekilde mutsuzdum" dedi.

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Ayliz Duman devamında "Kendimi düzene soktum sağlıklı beslendim, o düzenli hayatı çok sevmeye başladım, 90 kiloydum şu an 60 kiloyum. 2 yılımı aldı. Sağlıklı beslenme ve spor ile" ifadelerini kullandı.

DERECEYE GİREMEDİ

"Miss Universe Türkiye"de birincilik tacının sahibi, Almanya doğumlu 20 yaşındaki Ayliz Duman olmuştu.

Kainat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti! Kaçıncı oldu? Kainat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti! Kaçıncı oldu?

Ayliz Duman, 73'üncü Miss Universe (Kâinat) güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. Duman sosyal medya hesabında "Gerçekten çok güzel bir tecrübe oldu. yine de bu süreçten çok şey öğrendim ve kendimi geliştirmek için harika bir fırsat oldu" diyerek kendisine destek verenlere teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
Kainat Güzellik Yarışması
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