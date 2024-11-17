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2024 Kainat Güzeli kim oldu? Türkiye'yi temsil eden Ayliz Duman kaçıncı oldu?

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
17.11.2024 14:50
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2024 Miss Universe yani Kainat Güzellik Yarışması'nın kazananı belli oldu. Danimarkalı Victoria Kjær Theilvig Kainat Güzeli seçilirken Türkiye'yi temsil eden Ayliz Duman kaçıncı oldu?

2024 Kainat Güzeli kim oldu? Türkiye'yi temsil eden Ayliz Duman kaçıncı oldu?

2024 Kainat Güzellik Yarışması (Miss Universe 2024) kazananı gündem oldu. Meksika'nın başkenti Mexico City'de düzenlenen güzellik yarışmasının sunuculuğunu "Saved by the Bell" yıldızı Mario Lopez ve eski Kainat Güzeli Olivia Culpo üstlendi.

2024 Kainat Güzellik Yarışması'nda kazananı Danimarkalı Victoria Kjær Theilvig oldu.

21 yaşındaki güzel isim ülkesi için bir ilki gerçekleştirdi ve tarihe geçti.

2024 Kainat Güzeli seçildi! Türkiye ise... 2024 Kainat Güzeli seçildi! Türkiye ise...

"Miss Universe Türkiye"de birincilik tacının sahibi, Almanya doğumlu 20 yaşındaki Ayliz Duman Türkiye'yi temsil eden isimdi. Birincinin gündeme gelmesinin ardından herkes Türkiye'nin kaçıncı olduğunu merak etti.

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20 yaşındaki Ayliz Duman, 73'üncü Miss Universe (Kâinat) güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etti ancak dereceye giremedi.

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Duman sosyal medya hesabında "Gerçekten çok güzel bir tecrübe oldu yine de bu süreçten çok şey öğrendim ve kendimi geliştirmek için harika bir fırsat oldu" diyerek kendisine destek verenlere teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
güzellik yarışması
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