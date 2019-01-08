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Kainat Güzellik Yarışması’nda üçüncü olan Venezuela Güzeli estetikli çıktı

Bucokiyiymiş Bucokiyiymiş
YAŞAM  | 08.01.2019 11:29 | Son Güncelleme

Hastalarının ameliyat öncesi ve sonrası fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan plastik cerrah Froilan Paez’in paylaşımlarından birinin, bu yıl Miss Universe (Kainat) Güzellik Yarışması’nda üçüncü olan Venezuela Güzeli’ne ait olduğu ortaya çıktı.

Kainat Güzellik Yarışması’nda üçüncü olan Venezuela Güzeli estetikli çıktı

Paez, Instagram paylaşımında, 2017 Venezuela Güzeli Sthefany Gutierrez’e uyguladığı estetik dokunuşları farklı açılardan gösterdi.

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Plastik cerrah, ameliyat ettiği hastasının kraliçe seçilmesinden gurur duyduğunu ifade ederek, “En iyi ışıltıyı elde etmek için kime güveneceğini bilen gerçek bir elmas” yorumunu yaptı.

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Güzellik kraliçesi de doktorunun profesyonel dokunuşuna teşekkür ederek sosyal medya paylaşımına şöyle yanıt verdi: “En iyisi! Yakında görüşürüz!”

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Bu, cerrahın güzellik yarışmasına katılan ilk hastası değil. Bugüne kadar doktorun özelikle burun estetiği yaptığı pek çok kişi güzellik yarışmalarında yer aldı.

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Sosyal medya kullanıcıları da Miss Venezuela’nın öncesi-sonrası fotoğraflarıyla ilgili görüş bildirdi.

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Bazıları, Gutierrez’in burun estetiği yaptırmadan önce de güzel olduğunu savunarak, estetik ameliyat olmasının sorun teşkil etmediğini öne sürdü. Kullanıcıların bir kısmı ise estetikli güzellerle estetiksiz güzellerin aynı yerde yarışmasının yanlış olduğunu belirtti.

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Aralık 2018’de Tayland’da gerçekleşen Miss Universe (Kainat) Güzellik Yarışması’nda Filipinli Catriona Gray birinci olmuştu.

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Türkiye’yi Tara Madelein De Vries’in temsil ettiği yarışmada 27 yaşındaki trans birey Angela Ponce, İspanya’yı temsil etmiş, Miss Universe yarışmasına katılan ilk trans kadın olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
kainat güzeli estetik

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