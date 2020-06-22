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Kakaolu gelin pastası tarifi: Bu püf noktalarını uygularsanız...

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Çok çabuk hazırlanan kakaolu gelin pastası tarifi, herkesten tam not alan bir lezzete sahip. Üstelik böyle şahane bir pasta yapmak için mutfakta profesyonel olmanıza gerek yok. Kakaolu gelin pastası nasıl yapılır diyenler için tam ölçülü tarif geliyor.

Kakaolu gelin pastası tarifi: Bu püf noktalarını uygularsanız...

Gelin pasta tarifleri arasında yerini alın kakaolu gelin pastası tarifi kısa sürede hazırlanan enfes bir yaş pasta. Altın günlerinde, beş çaylarında misafirlerinize ikram edeceğiniz kakaolu gelin pastasının tarifini bir kenara not edin çünkü herkes sizden tarif isteyecek :)

KAKAOLU GELİN PASTASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

2 adet yumurta
Bir bardak toz şeker
Bir su bardağı un
Yarım çay bardağı süt
3 yemek kaşığı kakao
2 paket kabartma tozu
Bir paket vanilya

Keki ıslatmak için:
2 su bardağı süt
Bir yemek kaşığı şeker

Muhallebisi için:
Bir litre süt
Bir su bardağı toz şeker
Bir poşet krem şanti
3 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı nişasta

Üzeri için hindistan cevizi

KAKAOLU GELİN PASTASI NASIL YAPILIR?

  • Derin bir kabın içinde şekeri ve yumurtaları çırpın. Şeker tamamen eridikten sonra un hariç içine diğer malzemeleri ekleyin ve mikserle çırpmaya devam edin.
  • Homojen bir karışım hazırladıktan sonra unu da ekleyin ve orta kıvamlı hamur hazırlayın.
  • Dikdörtgen bir borcamı az bir miktar yağ ile yağlayın. Üzerine kek harcını dökün.
  • Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika pişirin. Pişen keki soğumaya bırakın.
  • Sıra geldi kremasını hazırlamaya. Süt ve şekeri tencereye alıp karıştırın.
  • Krem şanti hariç diğer malzemeleri tencereye alın ve orta ateşte çırpıcı yardımıyla karıştırma işlemine devam edin.
  • Muhallebi göz göz olunca ocaktan alın ve ilk sıcaklığı geçene kadar dinlendirin.
  • Sıcaklığı çıktıktan sonra içine krem şantiyi koyun ve mikserle çırpın.
  • Soğumuş keki ıslatmak için süt ve şekeri çırpın. Şekerin sütün içinde tamamen erimesi lazım.
  • Kekin üzerini çatal yardımıyla birkaç delik açın.
  • Sonrasında şekerli süt karışımını kekin her bir yanına eşit olacak şekilde dökün.
  • 15 dakika kekin sütü çekmesini bekletmelisiniz.
  • Muhallebiyi kekin üzerine dökün.
  • Muhallebiyi eşit bir şekilde kekin üzerine yayın.
  • Son olarak hindistan cevizi ile pastayı süsleyin. Pastayı 8 saat dinlendirin. Afiyet olsun.

KAKAOLU GELİN PASTASI PÜF NOKTALARI

Kakaolu gelin pastasını en az 8 saat dinlendirdikten sonra yemelisiniz.
Keki ıslatmak için sütün soğuk olmaması gerekiyor. Ilık bir sütle şekeri karıştırdıktan sonra keki ıslatmalısınız.
Süsleme esnasında bol miktarda hindistan cevizi kullanmanız tavsiye edilir.

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