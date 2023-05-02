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Kakava ateşi Edirne ekonomisini de ısıtacak

02.05.2023 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de baharın habercisi olarak kabul edilen Hıdrellez ve Kakava Şenlikleri öncesi kentteki pek çok otelde doluluk oranı maksimuma ulaştı.

UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan şenlikler 5-6 Mayıs tarihlerinde Edirne Sarayiçi'nde düzenlenecek.

Kakava ateşinin yakılarak asırlık geleneklerin sürdürüleceği şenliklere yerli ve yabancı binlerce turistin katılması bekleniyor.

Şenlikleri yerinde takip etmeyen turistler, otel rezervasyonlarını aylar öncesinde yaptırdı, birçok otelde yer kalmadı.

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kakava-Hıdırellez Şenlikleri'nin ritüelleri ve gelenekleriyle yaşatıldığını bu özelliğiyle turist çektiğini, otellerdeki doluluk oranının maksimuma ulaştığını söyledi.

Şenliklerin kent turizmine önemli katkı sağladığını ifade eden Bacıoğlu, 5-6 Mayıs tarihlerinde çok sayıda ziyaretçinin Edirne'ye geleceğini dile getirdi.

Edirne'deki konaklama tesislerinin yanı sıra çevre illerdeki tesislerde de yoğunluk yaşandığını aktaran Bacıoğlu, "Turistlerin çok yoğun ilgi gösterdiği, fantastik ve pozitif duyguların yansıtıldığı bir etkinlik haline geldi. Kentimiz son yıllarda konaklama sektöründe pek çok atılım yaptı, yatak kapasitesi de çok arttı. Seyahat firmaları bu coşkulu etkinliği kaçırmama yönünde eğilim gösteriyor bu yılda şenlikler nedeniyle aylar öncesinden rezervasyonlar yapıldı." diye konuştu.

"KAKAVA ATEŞİ EDİRNE'NİN EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAKTIR"

Kentteki bir otelin müdürü Can Pekbaş, şenlikler nedeniyle otellerdeki doluluk oranının en yüksek seviyelere çıktığını belirtti.

Şenliklere her yıl olduğu gibi bu yıl da da ziyaretçi akını beklendiğini dile getiren Pekbaş, "Çevre iller başta olmak üzere Türkiye'nin her yerinden ve yurt dışından şenliklere bir talep var. Kakava ateşi Edirne'nin ekonomisine katkı sağlayacaktır. Bu tarz etkinlikler kent turizmi açısından çok önemli. Ne kadar renkli geçerse Edirne o kadar çok ziyaretçi almaya devam edecektir." dedi.

Hazırlıklarını tamamladıklarını belirten başka bir otelin müdürü Cengiz Bulut da Hıdrellez ve Kakava Şenlikleri'nin kentte hareketlilik oluşturacağını kaydetti.

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rezervasyon doluluk oranı yoğunluk

Edirne Namaz Vakitleri 2 Mayıs Salı

İmsak
04:22
Sabah
06:03
Öğle
13:16
İkindi
17:07
Akşam
20:19
Yatsı
21:53

Edirne Nöbetçi Eczaneler 2 Mayıs Salı

Serap eczanesi
Kesan
Beyhan eczanesi
Lalapasa
Öden eczanesi
Meric
Sözer eczanesi
Uzunkopru
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