Kalamar dolması nasıl yapılır? MasterChef kalamar dolması tarifi nedir? İşte ızgara kalamar dolması malzemeleri ve püf noktaları

Cumhuriyet Bayramı’na özel bölümü ile Çanakkale’de çekilen MasterChef Türkiye 88. yeni bölümde dokunulmazlık oyununda deniz ürünlerinden kalamar dolması pişirildi. Kalamar dolması tarifi ise merak edilenler arasında yerini aldı. Peki MasterChef kalamar dolması nasıl yapılır? İşte kalamar dolması malzemeleri ve püf noktaları. KALAMAR DOLMASI TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER: 1 adet küçük boy körpe kalamar 2 yemek kaşığı zeytinyağı 1 diş sarımsak 1 adet küçük boy domates 2 adet orta boy sivri biber 50 gram küçük boy karides 1/4 çay kaşığı tuz 2 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri Güveç için: 1 adet büyük boy yeşil biber 2 adet kültür mantarı 2 yemek kaşığı soya sosu 1 diş sarımsak 1 tatlı kaşığı tereyağı IZGARA KALAMAR DOLMA TARIFININ PÜF NOKTASI NEDIR? Baby kalamar diye satılan küçük boy kalamarı marine etmenize gerek yok ancak arzuya göre süt ya da maden suyunda kısa süre beklettikten sonra kullanabilirsiniz. KALAMAR DOLMA NASIL YAPILIR? Kalamarın iç organlarını kuyruk kısmından çekerek çıkartın. Uç kısmından tuttuğunuz kalamarın dış kısmındaki deriyi hızlı bir şekilde çekerek çıkartın. Ortasında yer alan şeffaf kemiği tek parça halinde aldıktan sonra kalamarın iç ve dış kısmını bol suda yıkayın.