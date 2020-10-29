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Kalamar dolması nasıl yapılır? MasterChef kalamar dolması tarifi nedir? İşte ızgara kalamar dolması malzemeleri ve püf noktaları

Metin Yamaner Metin Yamaner 29.10.2020 23:09 | Son Güncelleme:
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Kalamar dolması nasıl yapılır? MasterChef kalamar dolması tarifi nedir? İşte ızgara kalamar dolması malzemeleri ve püf noktaları

MasterChef Türkiye'nin 29 Ekim Perşembe yayınlanan son bölümünde Çanakkale bölgesine özgü yemekler yapıldı. Kalamar dolması da MasterChef dokunulmazlık oyununda takımlardan istenen yemeklerden biri oldu. Peki kalamar dolması nasıl yapılır? İşte lezzetiyle damakları şenlendiren deniz mutfağı ürünlerinden olan kalamar dolması tarifi, malzemeleri ve yapılışı.

Cumhuriyet Bayramı’na özel bölümü ile Çanakkale’de çekilen MasterChef Türkiye 88. yeni bölümde dokunulmazlık oyununda deniz ürünlerinden kalamar dolması pişirildi. Kalamar dolması tarifi ise merak edilenler arasında yerini aldı. Peki MasterChef kalamar dolması nasıl yapılır? İşte kalamar dolması malzemeleri ve püf noktaları.

KALAMAR DOLMASI TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER:

1 adet küçük boy körpe kalamar

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 diş sarımsak

1 adet küçük boy domates

2 adet orta boy sivri biber

50 gram küçük boy karides

1/4 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri

Güveç için:

1 adet büyük boy yeşil biber

2 adet kültür mantarı

2 yemek kaşığı soya sosu

1 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı tereyağı

IZGARA KALAMAR DOLMA TARIFININ PÜF NOKTASI NEDIR?

Baby kalamar diye satılan küçük boy kalamarı marine etmenize gerek yok ancak arzuya göre süt ya da maden suyunda kısa süre beklettikten sonra kullanabilirsiniz.

KALAMAR DOLMA NASIL YAPILIR?

Kalamarın iç organlarını kuyruk kısmından çekerek çıkartın. Uç kısmından tuttuğunuz kalamarın dış kısmındaki deriyi hızlı bir şekilde çekerek çıkartın.

Ortasında yer alan şeffaf kemiği tek parça halinde aldıktan sonra kalamarın iç ve dış kısmını bol suda yıkayın.

Derisini çıkardığınız bütün haldeki kalamarın üzerinde kalan zar tabakasını sıyırmak için bıçağın ters kısmıyla üzerinden bir kez geçin.

İçi dolduktan sonra ızgarada pişecek olan körpe kalamarı arzuya göre daha da yumuşaması için süt içerisinde bekletin.

İç harcını hazırlamak için; kabuğunu soyduğunuz domatesi küçük küpler halinde kesin. Ortadan ikiye kesip, çekirdeklerini çıkardığınız sivri biberleri ince ince doğrayın.

Sarımsağı halka halka dilimleyin. Zeytinyağını bir tavada kızdırın. Lezzetini vermesi için sarımsakları 1 dakika kadar soteleyin.

Ayıklanmış küçük boy karidesleri, sarımsaklarla birlikte 2 dakika kadar soteledikten sonra doğranmış sivri biber ve domatesleri katın. Tuzunu ekleyin.

Hazırladığınız iç harcı ocaktan alıp, kısa süre beklettikten sonra rendelenmiş kaşar peyniri ile harmanlayın.

Süt içinde yumuşayan temizlenmiş kalamarın iç kısmını hazırladığınız harç ile doldurun. Uç ve ağız kısmını birer kürdan yardımıyla kapatın. Kızdırılmış ızgara üzerinde 3-4 dakika kadar pişirdiğiniz kalamar dolmasını güveç kabına alın.

Lezzet vermesi için; ince ince doğranmış sarımsak, iri iri kesilmiş yeşil biber, kültür mantarı, soya sosu ve tereyağı ilavesiyle önceden ısıtılmış 190 derece fırında 10 dakika kadar pişirin. Aralarda alt üst etmeyi ve kurumaması için sosundan üzerine gezdirmeyi unutmayın.

Izgara olduktan sonra pişirme işlemini güveç kabında ve fırında tamamladığınız ızgara kalamar dolmasını, sıcak sıcak bekletmeden servis edin. Kaşar peyniri ve karidesli sote sebzeler ile ağızda dağılan bu lezzet patlamasını sevdiklerinizle paylaşın.

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