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Kalamarın eşlikçisi tarator tarifi! Hem yoğurtlu hem havuçlu deneyin

Perihan Gövel Perihan Gövel
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kalamar ve midye tavanın olmazsa olmazı tarator sosu evde de kolayca yapabileceğinizi biliyor musunuz? Bayat ekmeklerinizi değerlendirebileceğiniz hem pratik hem lezzetli tarator tarifini inceleyerek sofralarınızda kendi hazırladığınız sosu kullanabilirsiniz. Meze olarak tarator sos tarifi arıyorsanız havuçlu tarator sosa da bayılacaksınız.

Kalamarın eşlikçisi tarator tarifi! Hem yoğurtlu hem havuçlu deneyin

İçindekiler

  • Tarator Malzemeleri̇
  • Tarator Nasıl Yapılır?
  • Tarator Sos Sunum Öneri̇si̇
  • Ufak Dokunuşlarla Deği̇şen Bir Sos: Havuçlu Tarator Tarifi
  • Havuçlu Tarator Yapılışı
  • Lezzetli Tarator Sos İçin İpuçları

Kalamar ve midye tava başta olmak üzere pek çok yemeğin yanında sos olarak tercih edilen taratoru evde kolayca yapabilirsiniz. Ceviz içi, bayat ekmek, zeytinyağı ve sarımsağın yoğrulmasıyla ortaya çıkan bu enfes sosu yapmak oldukça basit. Hem pratik hem ekonomik bir lezzet olan taratoru misafir sofralarınız için hazırlayarak yemeklerinizin yanında ikram edebilirsiniz. Bayat ekmekleri değerlendirmek istiyorsanız tarator tarifini deneyebilirsiniz. Tarator yaparken süzme yoğurt seçimine dikkat etmelisiniz. Lezzetli bir süzme yoğurt sayesinde leziz bir sos yapabilir ister cipslerin yanında ister kalamarla birlikte isterseniz de meze olarak tercih edebilirsiniz. Ayrıca tarator sosu havuç ve kabakla da deneyerek sofralarınızda sağlıklı mezelere yer verebilirsiniz.

Tarator Malzemeleri̇

  • 6 dilim bayat ekmek içi
  • 1 avuç ceviz içi
  • Yarım su bardağı zeytinyağı
  • 1/4 su bardağı süzme yoğurt
  • 3 tatlı kaşığı taze limon suyu
  • 4 diş sarımsak
  • 1 tutam tuz

Tarator Nasıl Yapılır?

Tarator meze tarifini hazırlamak için ilk olarak ekmek içini bir kaba küçük küçük doğrayın. Ekmeğin kabuk kısımları tarotorunuzun kıvamını sertleştireceği için kullanmamanızı tavsiye edilir.
Daha sonra ise ufalanan ekmek içini ceviz içi ile birlikte robotta çekin.
Bir karıştırma kabına zeytinyağı, ezilen sarımsak, taze sıkılmış limon suyu, süzme yoğurt ve tuzu alın.
Üzerine robottan çektiğiniz iç harcı ekleyin. Karıştırın ve dinlenmesi için buzdolabında bekletin.

Tarator Sos Sunum Öneri̇si̇

Buzdolabında dinlenen ve kıvamına kavuşan taratoru; sıcak başlangıçların yanında, sos olarak ya da ordövr tabağında diğer mezelere ek olarak sofranızda sunabilirsiniz. Damak tadınıza göre incecik kıyılmış dereotu eşliğinde de tüketebilirsiniz.
Tarator tarifinde isterseniz mayonez de kullanabilirsiniz. Mayonez ve yoğurdu karıştırarak yapacağınız tarator sosun aroması değişirken kıvamı daha yumuşak olur. Tarifte biraz değişiklik yapmak isterseniz de ince kıyılmış kapari ya da kornişon turşusu ile taratorunuza aroma katabilirsiniz.

Ufak Dokunuşlarla Deği̇şen Bir Sos: Havuçlu Tarator Tarifi

Tarator tarifi ararken fark edeceksiniz ki aslında meze ya da sos olarak kullanılan klasik taratorun yanı sıra birçok farklı tarif daha bulunmakta. Basit dokunuşlarla farklı tarator soslar yapmak mümkün. Eğer ekmeksiz bir sos denemek isterseniz havuçlu basit tarator tarifi de deneyebilirsiniz. Tarator tarifi yoğurtlu ve havuçlu deneyerek damak tadınıza uygun olan tarifi sofralarınızda tercih edebilirsiniz.

Havuçlu Tarator Malzemeleri̇

  • 2 adet büyük boy havuç
  • 5 yemek kaşığı yoğurt
  • 3 yemek kaşığı süzme yoğurt
  • 1 diş rendelenmiş sarımsak
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 5-6 adet ceviz içi
  • 1 çay kaşığı tuz

Havuçlu Tarator Yapılışı

İlk olarak havuçları rendeleyin.
Rendelediğiniz havuçları ocağa aldığınız tavaya ekleyin.
Zeytinyağı ile birlikte havuçları yumuşayana kadar kavurun. Havucun rengi çıkana kadar kavurma işlemini sürdürüp daha sonra havucu soğumaya bırakın.
Bir kaba yoğurt, ceviz, rendelenmiş sarımsak ve tuzu alıp karıştırın.
Havuçlar soğuduktan sonra havuçları da bu karışıma ekleyin. Hepsini karıştırıp servis tabağına alın.
Üzerine birazcık zeytinyağı gezdirin ve dilerseniz taze nane yaprakları ile renk katın. Meze olarak tercih edilen havuçlu taratorunuz hazır!

Lezzetli Tarator Sos İçin İpuçları

Damak tadınıza ve kullanacağınız malzemelere göre tarator sosun lezzetini farklılaştırabilirsiniz. Örneğin tarator sosunuza kabak ekleyebilirsiniz.
Daha sağlıklı olması için istediğiniz miktarda kabağı ilk önce yıkayın ve daha sonra soyun. Soyulan kabağı rendeleyerek havuçlu tarator tarifindeki gibi havuçla birlikte tavada çevirin ve yoğurt sosuna karıştırın. Servise hazır oldu bile! Kabaklı havuçlu taratoru meze olarak kullanabileceğiniz gibi diyet listenize de ekleyerek ara öğün yapabilirsiniz. Dilerseniz bu sosa sarımsak rendesi de katabilirsiniz.
“Ama ben ekmek kullanayım” derseniz de klasik tarator tarifine 4 yemek kaşığı salça ekleyerek yoğurdu tamamen çıkarıp çok daha farklı bir lezzete imza atabilirsiniz. Meze ve yahut sos tabağı hazırlamak isterseniz tek bir tarife eklemeler ve çıkarmalar yaparak çok lezzetli ordövr tabağı oluşturabilirsiniz.
Taratorun Kalori̇ Değeri̇
Tarator deniz ürünlerinin yanında çok sık tercih edilir. Klasik tarator içinde ekmek içi bulunduğu için çok fazla tüketilmemesi önerilir. Bir küçük kase tarator sosu ortalama olarak 130 gramdır. Orta boy bir porsiyon 135 kaloridir.

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