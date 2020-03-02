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Kalben: Bu, bana göre eğlence değil, iyileşme...

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2020 11:41 | Son Güncelleme

Şarkıcı Kalben, şehtilerimiz ardından süren yasın bir yansıması olarak müzik ve tiyatro performanslarının iptal edilmesiyle ilgili yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Kalben: Bu, bana göre eğlence değil, iyileşme...

Türkiye şehitlerine ağlarken bir yandan da yapılacak konserlerin iptal haberleri gündeme geliyor. İptallerin sadece sanat dallarında yapılmasına tepki gösterenlere, sosyal medya hesabı üzerinden yazdıklarıyla destek veren Kalben, söylenen kimi şarkıların bir eğlence olarak görülmesine karşı çıkarken bunun bir çeşit iyileşme ve yaraları kabullenme yolu olduğunu söyledi.

kalben-twitter

Kalben, şarkı söylerken çekilmiş karelerini paylaştığı bir iletisine şu satırları yazdı:

“Bu, bana göre eğlence değil, iyileşme, yaraları kabullenme yolu. Sistemin haberlerine duyduğum öfkeden, kırgınlıktan arınma ve evrene ait hissetme yöntemi. Bu sahne, kaldırım, oda bana ve yanımdakilere ev oluyor. Bu şarkıları birlikte söylediğimizde büyü doğuyor. Hissedenlere, kalplilere...”

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Anahtar Kelimeler:
kalben, Kalben konser,

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