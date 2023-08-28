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Kalbinden bıçaklanan genç son yolculuğuna uğurlandı

28.08.2023 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Kasımlı köyü muhtarının oğlu Rıza Akman toprağa verildi.

Kalbinden bıçaklanan genç son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesi Dereli köyünde iki grup arasında çıkan tartışmada, 30 yaşındaki Rıza Akman Çağlayan, otomobil içinde göğsünden bıçaklandı.

Alaplı Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybeden Rıza Akman Çağlayan Kasımlı Köyü Ferahlı Mahalle Camisinde öğlen namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Kasımlı Köyü Muhtarı olan babası Muhittin Çağlayan ve ailesinin yanı sıra Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Zonguldak İl Jandarma Komutanı Cezmi Yalınkılıç, Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Rıza Akman’nın cenazesi Kasımlı köyündeki aile mezarlığına defnedildi.

Gözaltına alınan M.E.‘nin sorgusu sürüyor.

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