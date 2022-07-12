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Kalburabastı nasıl yapılır? Kalburabastı malzemeleri neler?

12.07.2022 00:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şerbetli bir tatlı olan kalburabastı nefis tadıyla parmak ısırtıyor. Yemekten sonra veya çay saatinde sevilen lezzetlerden biri olan bu tatlıyı evde hazırlamak da oldukça kolay. Peki kalburabastı nasıl yapılır? Kalburabastı malzemeleri neler? İşte merak edilenler...

Kalburabastı nasıl yapılır? Kalburabastı malzemeleri neler?

Sevilen tatlılardan biri olan kalburabastının tarifi araştırılıyor. Kalburabastı hazırlamak için kalbur yoksa rendenin kalın tarafını kullanabilirsiniz. Peki kalburabastı nasıl yapılır? Kalburabastı malzemeleri neler? İşte merak edilenler...

Kalburabastı nasıl yapılır? Kalburabastı malzemeleri neler?

KALBURABASTI MALZEMELERİ

125 gr yumuşamış tereyağı
1 çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı yoğurt
1 paket kabartma tozu
3-3, 5 su bardağı un
1 çay bardağı irmik
3, 5 su bardağı su
3 su bardağı toz şeker
1 parça limon
1 yumurta
Kırılmış ceviz

KALBURABASTI NASIL YAPILIR?

Şerbet malzemelerini 20 dakika kaynatın. Sıvı yağ, yoğurt, kabartma tozu, irmik, yumurta ve tereyağını karıştırın. Üzerine azar azar un ekleyin ve ele yapışmayan hamur elde edene kadar yoğurun. Ardından hamuru ceviz büyüklüğünde koparın ve yuvarlayın.

Kullanılacak aparatın üzerine hamuru koyun ve elinizle bastırarak açın. Ortasına ceviz koyun ve kenarlarını kapatın. Aynı işlemi uyguladığınız diğer hamurları da tepsiye dizin. Hamurları önceden ısıtılmış 170 derece fırına alın ve kızarana dek pişirin. Tatlıyı fırından aldığınızda ilk sıcaklığı çıktığında ılık şerbeti üzerine dökün. Tatlıyı ara ara çevirin. Afiyet olsun...


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Anahtar Kelimeler:
kalburabastı
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