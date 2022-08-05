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Kalburabastı nasıl yapılır? Kalburabastı malzemeleri neler?

05.08.2022 01:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kalburabastı, sevilen şerbetli tatlılardan biridir. Hazırlanması zor gibi görünse de metal ya da hasır yardımıyla işler kolaylaşır. Peki kalburabastı nasıl yapılır? Kalburabastı malzemeleri neler? İşte detaylar...

Kalburabastı nasıl yapılır? Kalburabastı malzemeleri neler?

Cevizli, irmikli, ağızda dağılan tarifiyle favori tatlılardan biri olan kalburabastının tarifi araştırılmaya başlandı. Bu tatlıyı hazırlarken, kalbur yoksa rendenin kalın tarafını kullanabilirsiniz. Peki kalburabastı nasıl yapılır? Kalburabastı malzemeleri neler? İşte detaylar...

KALBURABASTI MALZEMELERİ

120 gram tereyağı (oda sıcaklığında)
1 tatlı kaşığı karbonat
3-4 damla limon
1/2 çay bardağı sıvı yağ
2 yemek kaşığı yoğurt
3,5 - 4 su bardağı un
1 çay bardağı irmik

Şerbeti için:

1 tatlı kaşığı limon suyu
2 su bardağı toz şeker
2 su bardağı su

İçi için:

120 gram ceviz içi

Servisi için:

2 yemek kaşığı toz antep fıstığı

KALBURABASTI TARİFİ

Şeker ve suyu karıştırın ve kaynatın. Ardından limon suyu sıkın ve kısık ateşte 10 dakika kadar kaynatmayı sürdürün. Ocaktan alıp ılınmaya bırakın.

Tatlı için, un haricindeki tüm malzemeleri bir güzel karıştırın. Karbonatın üzerine limonu sıkın ve köpürtün. Dengeli bir şekilde unu ekleyin. Ele yapışmayacak kıvamda un elde edin.

Cevizden biraz daha büyük olacak şekilde parçalar koparın ve yuvarlayın. Dilerseniz süzgeçte veya kullandığımız gibi bir kesme aparatının üzerine bastırarak şekil verebilirsiniz. Cevizi ortasına koyun ve birleştirin. Fırın tepsinize dizin, önceden ısıtılmış fırında iyice kızarana kadar 25- 30 dakika pişirin. Fırından aldığınızda sıcak tatlının üzerine soğuk şerbeti ekleyin. Afiyet olsun...

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Anahtar Kelimeler:
kalburabastı
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