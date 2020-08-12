YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Kaldırımlara park edilen motosikletler kaldırıldı

Kaldırımlara park edilen motosikletler kaldırıldı

MANİSA HABERLERİ  | 12.08.2020 16:25 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri koordinesinde, şehir merkezinde kaldırımlara gelişi güzel bir şekilde bırakılan motosikletlere yönelik kaldırtma çalışması gerçekleştirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri koordinesinde, şehir merkezinde kaldırımlara gelişi güzel bir şekilde bırakılan motosikletlere yönelik kaldırtma çalışması gerçekleştirildi. Çalışma ve denetimlerin süreceğini belirten Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, kaldırımların yaya ve engelli vatandaşların rahat hareket edebilmeleri için var olduğunu, gelişigüzel bir şekilde kaldırım işgali yapanlara göz yummayacaklarını vurguladı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri ile Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı trafik zabıta ekipleri, Emniyet Müdürlüğü ile müşterek çalışma yaparak, şehir merkezinde sorumluluk alanında yer alan cadde ve sokaklarda kaldırım işgaline neden olan ve dükkan önlerine gelişigüzel bir şekilde bırakılan motosikletlerle ilgili işlem yaptı. Yapılan denetimlerde yayaların ve engelli vatandaşların kullanım alanı olan kaldırımların işgal edilmesinin önüne geçildi. Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde hareket edebilmeleri için kaldırım işgallerinin tamamen ortadan kalkması için özen gösterdiklerini belirten Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen denetimlerde kaldırımlara gelişigüzel bir şekilde bırakılan motosikletlerin kaldırtıldığını ve sahipleri hakkında yasal işlem yapıldığını aktardı. Çalışma ve denetimlerin süreceğini belirten Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, kaldırımların yaya ve engelli vatandaşların rahat hareket edebilmeleri için var olduğunu, gelişigüzel bir şekilde kaldırım işgali yapanlara göz yummayacaklarını vurguladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Yaşadıklarımız sadece bizi ilgilendirir''Yaşadıklarımız sadece bizi ilgilendirir'
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vali Mustafa Çiftçi olay yerinde

Vali Mustafa Çiftçi olay yerinde

GÜNCELLEME - Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kaymakam Kanyılmaz denetimlerde bulundu

Kaymakam Kanyılmaz denetimlerde bulundu

Konya'nın tarihi mekanları Avrupa'da görücüye çıkıyor

Konya'nın tarihi mekanları Avrupa'da görücüye çıkıyor

AK Parti ilçe başkanının kazada ölen oğlu defnedildi

AK Parti ilçe başkanının kazada ölen oğlu defnedildi

Kahta’da yol bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

Kahta’da yol bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

Manisa Namaz Vakitleri 12 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:42
Sabah
06:15
Öğle
13:20
İkindi
17:08
Akşam
20:16
Yatsı
21:43

Manisa Nöbetçi Eczaneler12 Ağustos Çarşamba

Gümüş Eczanesi
Merkez
Karaosmanoğlu Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Merkez
Özkan Eczanesi
Turgutlu
Sözeri Eczanesi
Turgutlu
Evim Eczanesi
Akhisar
Yeliz Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Elinden düşürdüğü tüfek ağır yaraladı

Elinden düşürdüğü tüfek ağır yaraladı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Adnan Menderes Caddesinde sona gelindi

Adnan Menderes Caddesinde sona gelindi

Sıfır Atık Projesiyle büyük tasarruf

Sıfır Atık Projesiyle büyük tasarruf

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.