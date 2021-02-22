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Kale Banyo'ya TSE'den Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi

22.02.2021 11:55 | Son Güncelleme:
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Kale Banyo'ya TSE'den Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi

İSTANBUL (AA) - Kaleseramik'in markası Kale Banyo, Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) belirlediği, hijyen, enfeksiyon önleme ve kontrol değerlendirme programı şartlarını yerine getirerek Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi'ni almaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, üretim süreçlerinde çevreci ve sürdürülebilirlik odaklı hareket ederek yaşam alanlarında sağlık ve hijyenden ödün vermeyen Kale Banyo'nun, Çanakkale Semedeli'ndeki Vitrifiye Fabrikası, TSE tarafından verilen Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi için denetim süreçlerini başarı ile tamamladı.

Fabrika, ortaya koyduğu çalışan, paydaş ve toplum sağlığı öncelikli güvenli üretim anlayışla TSE’nin belirlediği, hijyen, enfeksiyon önleme ve kontrol değerlendirme programı şartlarını yerine getirdi.

Kaleseramik, böylece tüm markalarının üretim alanlarında Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi'ni almış oldu.

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