Kale Grubu 5 yılda 230 milyon dolarlık yatırım yapacak

İSTANBUL (AA) - Kale Grubu, 2022-2026 dönemindeki 5 yılda 230 milyon dolarlık yatırım yapacak.

Kale Grubu'nun açıklamasına göre, merhum İbrahim Bodur tarafından 1957 yılında temelleri atılan grubun kuruluşunun 65. yıl dönümü ile geleneksel Seramik Bayramı kutlamaları Çanakkale'nin Çan ilçesinde eş zamanlı gerçekleştirildi.

Halk konseriyle 25 Temmuz'da başlayan kutlamalar kapsamında, 65. Yıl Kaleseramik Toprak ve Sanat Çınarı Sergisi açıldı, mevlit ve geleneksel sünnet töreni gerçekleştirildi.

Etkinlikler çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Kale Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Zeynep Bodur Okyay'ın katılımıyla Kale Granit Slab Fabrikası Temel Atma Töreni düzenlendi.

Her 27 Temmuz'da bir yatırımı hayata geçiren ya da bir yatırım müjdesi veren Kale Grubu, 65. yılında da yeni bir yatırımın temelini attı. 6, 10 ve 20 milimetrelik granit üretimi gerçekleştirilecek yeni üretim hattının temeli, geniş katılımlı bir törenle atıldı. Hattın, 32 milyon avro yatırımla 2022 sonunda üretime başlaması planlanıyor.

Granit slab hattı devreye girdiğinde, toplam kapasiteye katkısının 1,5 milyon metrekare, yıllık ciroya katkısının ise ortalama 500 milyon TL olması öngörülüyor. Dünya standartlarında en son teknoloji makine ve fırınlarla donatılacak tesiste gerçekleşecek üretimin yüzde 70'inin ihraç edileceği ve ilk etapta 70 kişiye istihdam imkanı sağlanacağı bildirildi.

Törende, Zeynep Bodur Okyay, 2022-2026 yılları arasında 230 milyon dolarlık yatırım yapacaklarını açıkladı.

- İbrahim Bodur'u anmak için "Toprak ve Sanat Çınarı Sergisi" açıldı

Toplumun gelişmesi için her zaman sanata ve sanatçıya değer veren İbrahim Bodur'u anmak üzere, merhum iş adamı ile 50 yılı aşkın dostluğu olan seramik sanatçısı Mustafa Tunçalp tarafından hayata geçirilen 65. Yıl Toprak ve Sanat Çınarı Sergisi açıldı.

Sergide, 1962'te Kaleseramik'te başladığı stajla Kale Grubu ile tanışan, 1970'ten itibaren Kalebodur Sanat Atölyesi'nde birikimlerini gençlere aktaran Tunçalp'in elinden çıkan 75 eser ziyaretçilerle buluştu.

- Kale Grubu çalışanları ve paydaşlarından kolektif "aile resmi"

Kale Grubu'nun 65. yılı onuruna, ressam Mehmet Sinan Kuran'ın öncülüğünde oluşturulan kolektif resim çalışması, Zeynep Bodur Okyay tarafından yapılan son dokunuşla tamamlandı.

İstanbul Levent'teki genel merkezde haziranda başlatılan resim çalışmasına, Mardin'den Isparta'ya, Erzurum'dan Mersin'e kadar grubun faaliyette bulunduğu şehirlerdeki çalışanlar ve tüm paydaşlar da katkı sağladı. 6 bine yakın kişinin hem "İyi Bak Dünyana" perspektifini hem de 65. yıla dair duygularını yansıttığı kolektif resim büyük beğeni topladı.

Geleneksel Seramik Bayramı kutlamaları kapsamında ayrıca Çan Terminal'de halk konseri, mevlit, geleneksel sünnet töreni gerçekleştirildi. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 ve 65. yıllarını tamamlayan çalışanlar ve bayiler için Kıdem Ödül Töreni düzenlendi.

