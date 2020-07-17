YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Kale mahallesinde beton kilit parke taşı çalışmaları tamamlandı

Kale mahallesinde beton kilit parke taşı çalışmaları tamamlandı

DENİZLİ HABERLERİ  | 17.07.2020 11:30 | Son Güncelleme

Pamukkale Belediyesi’nin 23 mahalleyi kapsayan beton kilit parke taşı yapımında, Kale mahallesinde ki çalışmalar sona erdi.

Pamukkale Belediyesi’nin 23 mahalleyi kapsayan beton kilit parke taşı yapımında, Kale mahallesinde ki çalışmalar sona erdi. Yaklaşık 5 bin metrekarelik alanı kapsayan beton kilit parke taşı sokakları yeni bir görünümüne kavuşturdu.
Pamukkale Belediyesi’nin, ilçe genelinde 23 mahallede başlattığı beton kilit parke taşı döşeme çalışmalarına devam ediyor. İlk olarak Güzelköy’de beton kilit parke taşı döşeme işi, bu mahalle ile birlikte Akhan ve Akdere mahallelerinde de tamamlanmıştı. Toplam 200 bin metrekare alanı kapsayan çalışmalar çerçevesinde Kale mahallesinde 5 bin metrekarelik alanda da çalışmalar sona erdi. Çalışmaların tamamlanmasından sonra Kale mahallesinin çehresi değişti.
Mahallelerinde yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getiren Kale Mahalle Muhtarı Turgut Can, “Pamukkale Belediyemizin sokaklarımızda yapmış olduğu kilit parke döşeme çalışmaları çok yerinde oldu. Mahallemizin sokakları yeni bir görünümüne kavuştu. Bu çalışmalarından dolayı Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki’ye mahallem adına çok teşekkür ederim” dedi.

“Mahallerimizin sokakları yeni bir görüme kavuşacak.”
Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, mutlu insanların ilçesi Pamukkale’yi oluşturmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade ederek, “23 mahallemizde yapılan yaklaşık 200 bin metrekarelik beton kilit parke taşı döşeme işlemimiz devam ediyor. Güzelköy, Akdere ve Akhan’dan sonra Kale mahallemizde de çalışmalar sona erdi. Ekiplerimiz aynı anda birkaç mahallede birden bu işleme devam ediyor. Yıl sonuna kadar bitirmeyi planladığımız beton kilit parke yol yapımı çalışmamızla mahallerimizin sokakları yeni bir görüme kavuşacak. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana daha iyi bir Pamukkale için gece gündüz demeden çalışmalarımızı her alanda sürdürüyoruz. Tek gayemiz görevimizi layıkıyla yerine getirip Pamukkale’de yaşayan insanlarımızın mutluluğunda pay sahibi olmaktır” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBir de annesini görün!Bir de annesini görün!
PARTNER Herkes evlilik bekliyordu! O çiftten şaşırtan karar Herkes evlilik bekliyordu! O çiftten şaşırtan karar
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor Asbaşkanı ceza aldı

Kayserispor Asbaşkanı ceza aldı

Kestel’de vatan kahramanları anıldı

Kestel’de vatan kahramanları anıldı

Rektör Uysal: “Hisarcık MYO’da birçok üniversitede olmayan imkanlar var”

Rektör Uysal: “Hisarcık MYO’da birçok üniversitede olmayan imkanlar var”

Bozcaada’yı üzen atama kararı

Bozcaada’yı üzen atama kararı

Kırklareli'nde hayvan çiftliğinde yangın

Kırklareli'nde hayvan çiftliğinde yangın

Kuşadası’nda tefeci operasyonu, 1 şüpheli tutuklandı

Kuşadası’nda tefeci operasyonu, 1 şüpheli tutuklandı

Denizli Namaz Vakitleri 17 Temmuz Cuma

İmsak
04:06
Sabah
05:48
Öğle
13:15
İkindi
17:06
Akşam
20:31
Yatsı
22:06

Denizli Nöbetçi Eczaneler17 Temmuz Cuma

Ayhan Eczanesi
Merkezefendi
Canan Eczanesi
Merkezefendi
Nisan Eczanesi
Merkezefendi
Ozan Eczanesi
Merkezefendi
Doğal Eczanesi
Pamukkale
Karadağ Eczanesi
Pamukkale
Köseler Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Trabzonspor kafilesi, Denizli’ye geldi

Trabzonspor kafilesi, Denizli’ye geldi

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Pamukkale’de Cinayet

Pamukkale’de Cinayet

Denizli’de Meryem Ana Tablosu Ele Geçirildi

Denizli’de Meryem Ana Tablosu Ele Geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.