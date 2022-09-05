Kalebodur ve Oğuz Yalım, seramiğin ileri dönüşümünü "Kaçış Noktası" sergisinde sanatla buluşturuyor

İSTANBUL (AA) - Kale Tasarım Sanat Merkezi (KTSM), Kalebodur desteğiyle 14 Eylül-1 Ekim'de İç Mimar, Sanatçı Oğuz Yalım’ın, seramik atıklarıyla ortaya koyduğu eserlerden oluşan "Kaçış Noktası" isimli sergisine ev sahipliği yapıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sanatçı Oğuz Yalım’ın, Kalebodur’un inovatif ürünü Kalesinterflex’in üretiminde ortaya çıkan atık malzemeleri kullanarak hazırladığı eserler, sürdürülebilir sanatın özgün birer örneği olarak sanatçının 9. Solo sergisi "Kaçış Noktası"nda sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Porselen seramik olmasının yanı sıra, çevreye duyarlı bir teknoloji ürünü olan Kalesinterflex malzemesini sanat ile buluşturarak yeniden yorumlayan İç Mimar ve Sanatçı Oğuz Yalım’ın sürdürülebilir sanat eserlerinden 13’ü KTSM’de sergilenecek.

1 eser ise SALT Galata’nın terasına yerleştirilecek. SALT Galata, sanatçının, yarı uyanık, yarı uykulu olmanın, yarı gerçek ve yarı gerçeküstü, zamansız bir yolculukta olmayı anlattığı "Saat Sabahın 25'i" eserine sahne olacak.

Sergide, Kalesinterflex’ten üretilmiş 60x60 cm boyutlarında 12 adet eser ve yine aynı malzemeden üretilerek oluşturulmuş 120x185 cm ebadında 1 eser sergilenecek. 13 eserin isimleri ise şöyle: Günün Rotası, Rüyanda Görürsün, Anlık Bir Buluşma, Tersim Döndü, Damsız Girilmez, Kaybolmadan Önce, Yukarı Mahalle, Keyifli Bir Yalnızlık, Ergen Cepheler, Havalı Sokaklar, Sen Bir de İçimi Gör, Bir ile Çok, Saklambaç.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalım, "Kompozisyonlarım kaçış noktaları ile doludur. Ancak bu noktalar; resimlerimin içinde bulunabilecekleri gibi, çoğu zaman resimlerimin dışındadırlar ve bunların nerede oldukları bilinmez. Tuval üzerine yapmış olduğum çalışmalarımdan bazılarını Kalesinterflex’in renk, doku ve yapısal özelliklerine göre yeniden yorumladık. Kaleseramik ile birlikte artmış olan parçalardan yepyeni 'Kaçış Noktaları' arayarak yeni bir yola çıktık." ifadelerini kullandı.

Sergi alanında yer alacak "Kaçış Noktası" etkileşim masasında, ziyaretçilerin kendi panolarını oluşturmaları için eserlerde kullanılan özel kesim seramik parçaları bırakılacak. Ziyaretçiler, sergi salonuna yerleştirilen masa üzerindeki geometrik parçaları kullanarak kendi kaçış noktalarını arayabilecek.

