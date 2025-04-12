Kaleci değil, asist makinesi! Manchester City forması giyen Ederson, ligdeki dünya yıldızlarını bile geride bıraktı

Manchester City'nin 31 yaşındaki Brezilyalı kalecisi Ederson, Premier Lig'in 32. haftasında takımının Crystal Palace'ı sahasında 5-2 mağlup ettiği maçta 1 asist yaptı.

BU SEZONKİ 4. ASİSTİNİ YAPTI

Premier Lig'den paylaşılan istatistiklere göre, Manchester City'de 56. dakikada James McAtee'nin golünün asistini yapan Ederson, lig tarihinde 7. asistini kaydetti.

Brezilyalı kaleci, Premier Lig'de bu sezon şimdiye kadar 4 asist gerçekleştirdi. Premier Lig'de yıldız statüsünde bulunup henüz 4 asiste ulaşamayan oyuncular ise sosyal medyada gündem oldu.

Ederson'un en yakın takipçisi olan ve son olarak 2017 yılında Burnley forması giyen İngiliz kaleci Paul Robinson ise kariyerini 5 asistle tamamladı.

FODEN + GREALISH'İN TOPLAMINI GEÇTİ

Manchester City'nin hücum anlamında en iyi oyuncuları olarak gösterilen Foden ve Grealish'in toplam asist sayısını (3) geçen Ederson inanılmaz bir istatistiğin sahibi oldu. Manchester City'de işlerin yolunda gitmediğini en iyi gösteren örnek olan Ederson'un asist sayısı, orta saha oyuncularına taş çıkarttı.