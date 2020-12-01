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Kaleiçi Müzik Yarışmaları halk müziği birincisi belli oldu

ANTALYA HABERLERİ  | 01.12.2020 14:04 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlendiği Kaleiçi Müzik Yarışmalarının Türk Halk Müziği birincisi Muharrem Kızılaslan oldu.

Kaleiçi Müzik Yarışmaları halk müziği birincisi belli oldu

Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlendiği Kaleiçi Müzik Yarışmalarının Türk Halk Müziği birincisi Muharrem Kızılaslan oldu. Tüm süreçlerinin internet üzerinden gerçekleştiği yarışmada Kızılaslan, ‘Çırpınıp içinde döndüğüm deniz’ isimli türküyü seslendirdi.
Türkiye’nin her yerinden 14 yaş ve üzeri amatör ya da profesyonel tüm müzisyenlerin katılımına açık Muratpaşa Belediyesi’nin Kaleiçi Müzik Yarışmalarında Türk halk müziğinde yaşanan heyecan sona erdi. İnternet üzerinden yapılan oylama sonucunda Muharrem Kızılaslan, Aşık Veysel’den seslendirdiği ‘Çırpınıp içinde döndüğüm deniz’ türküsüyle birinciliğe uzandı.
Antalya’nın tarihi kent merkezi Kaleiçi’nin adını taşıyan yarışma, her iki ayda farklı müzik kategorilerinde düzenleniyor. Başvurudan oylamaya, tüm süreçlerin Muratpaşa Belediyesi’nin aynı zamanda Türkiye’de bir ilk olan dijital demokrasi uygulaması Komsumeclisi.com’un üzerinden gerçekleştiği yarışmaya 1 Ocak 2019 sonrasında kayda alınan çalışmalar kabul ediliyor.
Birincilik ödülü bir haftalık Kaleiçi tatili olan yarışma geçen aylarda Türkçe pop ve rock müzik kategorilerinde gerçekleştirilirken Türk halk müziği kategorisinde 14 çalışma birincilik için yarıştı. Yarışmanın birincisi Kızılaslan, bağlamasıyla birlikte seslendiği türküyle 514 oy aldı.
Belediye Başkanı Ümit Uysal, salgın nedeniyle dijital platformlarda farklı müzik kategorilerinde birçok çalışmanın paylaşıldığını belirterek, Kaleiçi Müzik Yarışmalarında amaçlarının bu alanda nitelikli üretimleri desteklemek olduğunu söyledi. Başkan Uysal, yarışmaya katılan tüm sanatçıları ve onlara oylarıyla destek veren sanatseverlere teşekkür ederken, Kızılaslan ve yarışmanın diğer birincilerini kutladı.

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