Kalekim, Lyksor Kimya'nın 75'ini satın aldı

İSTANBUL (AA) - Kalekim, inşaat malzemeleri sektöründeki portföyünü daha da güçlendirmek için Lyksor Kimya AŞ'nin hisselerinin 75’ini satın aldı.

Kalekim'den yapılan açıklamaya göre, şirket, stratejik hedefleri doğrultusunda yeni yatırım hamleleri ile büyümesine devam ediyor.

2021 yılında Fransa'daki depo yatırımının ardından yurt dışı ihracatına destek amacıyla Mardin'deki fabrikasına da 23 milyon TL'lik ek hat yatırımı yapan Kalekim, 2022'ye ise inşaat malzemeleri sektöründeki portföyünü daha da güçlendirmek için Lyksor Kimya AŞ'nin hisselerinin 75'ini satın alarak girdi.

2016 yılında kurulan ve yapı kimyasalları ile beton teknolojileri alanında faaliyet gösteren Lyksor Kimya AŞ, kurulduğu günden bu yana kendi ham maddesini üretmenin verdiği güçle büyümesini istikrarlı bir şekilde sürdürdü.

- "Daha büyük ve daha güçlü bir Kalekim yolunda bir adım daha attık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kale Holding CFO'su Haluk Alperat, Kale Grubu olarak, Kalekim ile yatırımlarına yeni bir halka daha eklemekten duydukları memnuniyeti aktararak, şunları kaydetti

"Kalekim, sahip olduğu potansiyel ve ortaya koyduğu başarı ile sadece Kale Grubu'nun değil, aynı zamanda sektörünün ve ülkemizin çok önemli bir değeri konumunda bulunuyor. Biz de bu değeri daha ileri taşımak, daha büyük hedeflere yol almak için Mayıs 2021'de yeni bir yolculuğa çıktık. Bu yolculuğun başında Kalekim'in halk arz programı vardı. Başarıyla tamamladığımız halk arz programımızın ardından ise taahhüt ettiğimiz adımları peş peşe atmaya başladık."

Daha büyük ve daha güçlü bir Kalekim yolunda ilk adımlarını geçen yıl Mardin'de attıklarını hatırlatan Alperat, "Orta Doğu pazarına yakınlığı nedeniyle bizim için stratejik bir öneme sahip olan Mardin'deki fabrikamıza yurt dışı yatırımlarımıza destek amacıyla 23 milyon TL'lik ek hat yatırımı yaptık. Bugün ise yurt içi pazarına yönelik yeni bir adım daha atarak yapı kimyasalları sektörünün önemli firmalarından Lyksor Kimya AŞ'nin yüzde 75’ini satın alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Alperat, yapı kimyasalları ve beton teknolojileri alanında kısa sürede büyük bir başarı ortaya koyduklarını aktararak, "Atılan adımın büyüme hedeflerimize önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. İnşaat malzemeleri sektöründe mevcut ürün portföyümüze beton katkısı, boya, poliüretan ve epoksi alanlarında inorganik büyüme fırsatları sağlayacak olan bu satın almanın, hem grubumuza hem Kalekim'e hem de ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Lyksor Kimya AŞ potansiyeli ve imkanları ile gücümüze güç katacak"

Kalekim Genel Müdürü Timur Karaoğlu da Kalekim'in 48 yıldır, yapı kimyasalları alanında yenilikçi ürün ve uygulamaları ile sektörünün gelişimine öncülük ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yönetim kurulumuz, Lyksor Kimya AŞ'nin toplam paylarının, hisse devrinin gerçekleşeceği kapanış tarihinde, sözleşmede kararlaştırılan esaslara göre fiyat düzeltmesi söz konusu olmak kaydıyla yüzde 75'inin 125 milyon TL karşılığında satın alınmasına karar verdi. 1973 yılında tek bir fabrikada, seramik yapıştırıcıları üretimi ile başlayan yolculuğumuz, şu anda Balıkesir'de 2 olmak üzere İstanbul, Yozgat, Isparta, Mersin, Erzurum, Mardin ve Arnavutluk’un başkenti Tiran'da kurulu 9 ayrı fabrikada hız kesmeden devam ediyor. Bugün ise üretim gücümüze güç katacak olan Lyksor Kimya AŞ ile üretim ağımıza İzmir ve Diyarbakır'ı da ekliyoruz."

Lyksor Kimya AŞ'nin kaliteli hizmet ve güven temelinde yürüttüğü üretim politikasıyla sektörde kısa sürede önemli işlere imza attıklarını aktaran Karaoğlu, "İhtiyacı olan ham maddeleri kendi üretebilen ve bu gücü ile global pazarda da etkin bir oyuncu konumundaki Lyksor Kimya AŞ, geleneksel çimento kimyasallarının yanı sıra kendi üretmiş olduğu ham maddelerle çimento üreticilerine de özel katkılar sunuyor. Şirketin ürün gamında, beton ve çimento kimyasallarından bunların üretiminde kullanılan ham maddelere, mimari beton ürünlerinden beton kür ve koruyucu malzemelerine, beton su geçirimsizlik katkılarından mineral öğütme kolaylaştırıcılarına, betonda kullanılan makrosentetik mikrodan çelik liflere kadar birçok ürün bulunuyor. Lyksor Kimya AŞ, sahip olduğu geniş ürün yelpazesi ve üretim gücü ile özellikle Türkiye inşaat malzemeleri pazarında gücümüze güç katacaktır." ifadelerini kullandı.

- Satışlarının yüzde 13'ünü yurt dışına ihraç ediyor

Verilen bilgiye göre, yurt içinin yanı sıra yurt dışında da çimento ve beton üreticileri ile kimyasal katkı üreticilerine kendi geliştirdiği ham maddelerle yenilikçi ürünler sunan Lyksor Kimya AŞ, üretimini ise İzmir Kemalpaşa'daki 3 bin 600 metrekare ve Diyarbakır'daki 800 metrekarelik kapalı alana sahip iki fabrikasında gerçekleştiriyor.

Yıllık 100 bin ton beton katkısı, 10 bin polimer, 10 bin 200 ton su azaltıcı, kıvam koruyucu, priz süresi geciktirici ve hızlandırıcı, 4 bin 150 ton kalsiyum nitrat ve nitrit üretme kapasitesine sahip şirket, satışlarının yüzde 13'ünü Gürcistan, Kosova, Ukrayna, Kazakistan, İran, Irak, Cezayir, Fas ve Batı Afrika ülkelerine yapıyor.

Lyksor Kimya AŞ, salgının etkili olduğu 2020 yılında yaklaşık 100 milyon TL, 2021 yılında ise yaklaşık 210 milyon TL'lik net satış rakamı elde etti.

