Kalem tutamıyor, tokalaşamıyordu: El terlemesinden 1 saatlik ameliyatla kurtuldu

Sosyal hayatı ciddi bir şekilde etkileyen el terlemesi kişinin gün içinde birçok eylemi yapmasına engel oluyor. El terlemesi yaşayan 23 yaşındaki bir hasta kalem tutamama, biriyle tokalaşamama, bir şeyin ambalajını açamama gibi şikayetleri sebebiyle Gazi Devlet Hastanesi’nde Göğüs Cerrahisi Uzm. Dr. Merve Karabacak’a başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda genç kız, 1 saat süren bir ameliyatla ellerindeki aşırı terlemeden kurtuldu.

“İNSANLARDAN ‘NE KADAR LÜKS BİR ŞEYMİŞ’ DİYE GERİ DÖNÜŞLER ALIYORUZ”

Yapılan el terleme ameliyatları ile ilgili bilgi veren Göğüs Cerrahisi Uzm. Dr. Merve Karabacak, “Aşırı terlemeyle ilgili öncelikle hastalarımızda altta yatan bir sebep var mı ona bakıyoruz. Altta yatan bir sebep varsa öncelikle bunu tedavi ediyoruz. Eğer altta yatan bir sebep yoksa terleme daha çok el ve koltuk altındaysa ameliyatları daha çok tercih ediyoruz. Alta yatan bir sebep bulunmayan hastaları sempatektomi dediğimiz kapalı yöntemle her iki koltuk altından girerek sempatik zinciri iptal etme ameliyatı yapabiliyoruz. Bu ameliyatlar 3 şekilde yapılıyor. Bu sempatik zincirin terleme ile ilgili olan kısmı bulunup iptal edilmesi şeklindedir. Sinirin yakılması, kesilmesi yada klips konulması şeklinde yapılabilir. Hastaya göre, cerrah kendi deneyimine göre bunları seçebilir. Ameliyattan sonra hastalar 1 yada 2 günde taburcu edilebiliyor. Ameliyattan uyanır uyanmaz direkt kuru bir şekilde kendilerini bulabiliyorlar. Çoğunlukla bu hastalıkta eğer el ve koltuk altında terlemeleri yapıyorsak bununla ilgili memnuniyet yüzde 90’larda oluyor. Ayak terlemelerinde bu başarı oranı biraz düşüktür. Doğru hasta seçimi bu konuda önemlidir. ‘Az terliyor elim bu ameliyatı olabilir miyim’ gibi hastalara çok önermiyoruz. Bu yüzden hastaları birebir değerlendirmemiz önemlidir. Özellikle ellerinde, koltuk altında aşırı terlemesi olan hastalar toplumda rahat kalem tutamama, sınavlarda veya öğretmen olan arkadaşların tuttukları kalemlerin ve kağıtların ıslanmasıyla oldukça zorluk yaşıyorlar. Sosyal ortamda rahatça tokalaşamıyorlar. İnsanlardan çekiniyorlar, geri kalıyorlar. İletişim sorunları yaşanıyor ve bunlar tabii ki psikolojik sorunlara yol açıyor. Bu ameliyat sonunda insanlar ‘ben sosyalleşebildim, kalemi ve kağıdı rahat tutabildim, ne kadar lüks bir şeymiş’ diye geri dönüşler alıyoruz. Bize çok basit gelen şeyler aslında insanların hayatını çok büyük etkiliyor. Ufak bir dokunuş ile insanların hayatını değiştirmiş oluyoruz. Öncelikle bu ameliyatta hastaların 17-18 yaşlarında olmalarını isteriz. Öncesinde ergenlik döneminde hormonların düzensizliği ile yaşanabilen aşırı terleme durumları geçici olabiliyorlar. Öncelikle reşit olmalarını istiyoruz. Sonrasında tetkiklerini yaparak ameliyata uygun mu değil mi ona karar veriyoruz” dedi.

"BU HİSSİ YILLAR SONRA YAŞAMAK ÇOK GÜZELDİ"

El terlemesinin zorluğu yaşayanların bildiği söyleyen genç kız ise "Çok uzun zamandır düşündüğüm bir şeydi. Sosyal hayatımı çok fazla etkiliyordu. Ameliyat olmak için eğitim hayatımın bitmesini bekledim. Kalem tutmak, biriyle tokalaşmak, bir şeyin ambalajını açmak benim için çok zordu. Birine söylediğim zaman ‘bunun için ameliyat mı oldun’ diyenler oluyor ama bunu gerçekten yaşayanlar bilir. İyi ki de oldum diyorum. Ameliyattan çıktıktan sonra ellerime baktım ve ellerim kupkuruydu. Bu hissi yıllar sonra yaşamak çok güzeldi" diye konuştu.

