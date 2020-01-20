YURTHABER
  4. Kale’nin çocuklarından ritim grubu

Kale’nin çocuklarından ritim grubu

ANKARA HABERLERİ  | 20.01.2020 09:34 | Son Güncelleme

Ankara Kalesi’nden ritim sesleri yükseliyor.

Ankara Kalesi’nden ritim sesleri yükseliyor. Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen “Kale’nin Altın Çocukları” projesinde bir araya gelen çocuklar, ritim derslerine başladı.
Ankara Kalesi’nin tarihi değerini daha geniş kitlelere duyurmak ve turistik önemini vurgulamak için çok sayıda projeye imza atan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, bir projeyi daha hayata geçirdi. Yaptığı bir ziyaret esnasında Ankara Kalesi’nde yaşayan çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Balcı, çocukları toplumsal hayata katmak ve kendilerini daha iyi ifade etmelerini sağlamak için “Kale’nin Altın Çocukları” projesini başlattı. Proje kapsamında, Kale Mahallesi’nde yaşayan çocuklar için farklı branşlarda; eğitim, gezi ve çeşitli etkinlikler düzenleyen Altındağ Belediyesi, Kale’de yaşayan çocuklardan ritim grubu kurmak için de kolları sıvadı.
“Kale’de yaşayan ve müziğe yatkın olan çocuklarımızdan kuracağımız ritim grubunun önemli yerlere geleceğine inanıyoruz” diyen Başkan Asım Balcı, “Böylesine tarihi ve turistik bir alanda dünyaya gelen çocuklar da adeta doğuştan yetenekli oluyorlar. Her birinde ritim yeteneğinin ve müzik kulağının çok ileride olduğunu gözlemledik. Bu nedenle onların bu yeteneklerini biraz daha geliştirmelerini sağlamak ve henüz keşfedemedikleri yönlerini keşfetmek için ritim dersleri başlattık. Kale’de yaşayan çocuklarımız bu dersler sayesinde daha kaliteli bir müzik eğitimi alacak ve belki de ileride bu yetenekleri sayesinde, toplumsal hayatta daha da ileride olacaklar” dedi.
“Ankara için böylesine önemli bir bölgenin her unsuru bizim için çok değerli. Ankara’nın simgesi haline gelmiş böylesine değerli bir bölgede yaşayan insanların, özellikle de çocukların bu bölgeye yakışır nitelikte olmaları lazım. Bunun için Kale bölgesi ile yakından ilgileniyoruz. Özellikle çocukların mutluluğu bizim için çok önemli” diyen Başkan Balcı, “Her biri altın gibi kıymetli, pırıl pırıl bu çocuklarımız için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Yüzlerindeki gülümseme her şeye değer” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Otobüs bekleyen kadına büyük şok! Otobüs bekleyen kadına büyük şok!
Asırlık Ankara Kalesi Başkent’e ışık saçacakAsırlık Ankara Kalesi Başkent’e ışık saçacak
Elvankent AYM’den anlamlı etkinlikElvankent AYM’den anlamlı etkinlik
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı

Tartıştığı kuzenini 3 kurşunla öldüren şahıs tutuklandı

Tartıştığı kuzenini 3 kurşunla öldüren şahıs tutuklandı

Uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Nakşibendi Şeyhi için sosyal medyada taziye ve kınama mesajları

Uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Nakşibendi Şeyhi için sosyal medyada taziye ve kınama mesajları

Üvey ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Üvey ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş’ta internet kafelere denetim

Kahramanmaraş’ta internet kafelere denetim

Uyuşturucu satıcıları yakayı ele verdi

Uyuşturucu satıcıları yakayı ele verdi

Ankara Namaz Vakitleri 20 Ocak Pazartesi

İmsak
06:32
Sabah
08:00
Öğle
13:04
İkindi
15:37
Akşam
17:59
Yatsı
19:22

Ankara Nöbetçi Eczaneler20 Ocak Pazartesi

Başak Eczanesi
Cankaya
Çalış Eczanesi
Cankaya
Karşıyaka Eczanesi
Yenimahalle
Şeyda Eczanesi
Yenimahalle
Bersis Eczanesi
Mamak
Arda Saglık Eczanesi
Mamak
Müjde Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Başkan Yavaş’tan Çankaya Belediyesine ziyaret

Başkan Yavaş’tan Çankaya Belediyesine ziyaret

1 senede 4 ton topladılar!

1 senede 4 ton topladılar!

Kılıçdaroğlu’nun Ailesinin Mal Bildirimi Tbmm Başkanlığına Sunuldu

Kılıçdaroğlu’nun Ailesinin Mal Bildirimi Tbmm Başkanlığına Sunuldu

Evlilik Cüzdanını Şahin Verdi

Evlilik Cüzdanını Şahin Verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.