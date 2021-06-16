Kaleseramik yapı sektörünün Türkiye'deki en değerli markası oldu

İSTANBUL (AA) - Kaleseramik, bu yıl da Brand Finance'in, "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Turkey 100" raporundaki yerini aldı.

Kaleseramik'ten yapılan açıklamaya göre uluslararası marka değerlendirme ve strateji danışmanlık şirketi Brand Finance, "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Turkey 100" raporunu açıkladı.

Çanakkale Seramik, Kalebodur, Kale Banyo, Edilcuoghi ve Edilgres markalarıyla insan sağlığına duyarlı, sürdürülebilir, çevreci ve doğa dostu inovatif ürünleri ile sektörde ilkleri gerçekleştiren Kaleseramik, bir kez daha Türkiye'nin en değerli markaları arasındaki yerini korudu.

Kaleseramik, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye'nin en değerli 100 markası arasında yer alırken, bu sene 15'incisi yayınlanan raporda Kaleseramik, yapı sektörü alanında listeye girmeyi başarabilen tek marka oldu.

Zorlu salgın koşullarına rağmen sıralamada bir sıra yukarı çıkarak, 87'nci olurken Kaleseramik, insanların evlerine kapandığı bu dönemde de yaşam alanları güzelleştirmeye devam etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaleseramik Genel Müdürü Altuğ Akbaş, Türkiye'nin en değerli markaları arasında yer almaktan gurur duyduklarını belirterek, şunları kaydetti: