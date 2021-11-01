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Kaliteli müzik ve yemek "Kovan"da bir arada sunulacak

01.11.2021 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CSO Ada Ankara Yerleşkesindeki Kovan Bistronomy'de, kasımdan yaz aylarına kadar caz ve klasik müzik konserleri verilecek - İlk konserde bu akşam caz gitaristi ve besteci Yoav Eshed ile caz piyanisti Kaan Bıyıkoğlu müzikseverlere bir araya gelecek

EDA ÖZDENER - CSO Ada Ankara Yerleşkesinde hizmet sunan Kovan Bistronomy'de, kasımdan yaz aylarına kadar caz ve klasik müzik konserleri de verilecek.

"Herkes için güzel yemek" sloganıyla kapılarını açan Kovan Bistronomy, CSO Yerleşkesinde konser veren sanatçı ve izleyicileri bir araya getirmeyi amaçlıyor.

CerModern Sanat Programları Direktörü Zihni Tümen tarafından projelendirilen Kovan'da, konuklara yemek sırasında müzik ziyafeti de sunmak için "Kovan Sessions" adıyla etkinlik serisi başlatılacak.

Yaz aylarına kadar sürecek etkinlikler kapsamında ilk konser, bu akşam caz gitaristi ve besteci Yoav Eshed ile caz piyanisti Kaan Bıyıkoğlu tarafından verilecek.

Caz ve klasik müzik ağırlıklı etkinliklerin yanı sıra dans geceleri de düzenlenecek. Her ay yapılacak dans gecelerinin ilki 4 Kasım'da dans tutkunlarını bir araya getirecek.

"Tango Milonga" gecesinde, Onur Aymergen, Özge Erdem, Burak Şendağ, Kaan Yüksel ve Gökhan Över'den oluşan Tango Artı grubu performans sunacak.

Kovan Bistronomy'de CSO binasındaki konserler öncesi dinletiler de devam ediyor. Her cumartesi saat 19.00'da başlayan dinletiler, 45 dakika sürüyor.

- "Gastronomi ve müzik bir arada"

CerModern Sanat Programları Direktörü Tümen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovan Bistoronomy'i gastronomi ve müzik bağlamında projelendirdiğini, bistronomi mutfağının yaratıcı ve özgür anlayışını ortaya çıkarmayı hedeflediğini söyledi.

Konik mimariye sahip Kovan'ın sanatçıların ve izleyicilerin bir araya gelmesini kolaylaştırıcı bir mekan olduğunu belirten Tümen, "Bistronomi ise yaratıcı ve özgür yeni nesil mutfağı ifade ediyor, ulaşılabilir, kaliteli ve mutfak inancıyla doğdu. Öncü ve yenilikçi mutfak anlayışıyla 10 yıl önce olgunlaşan bistronomi kavramı, beyaz masa örtüleri, pasta şefleri ve yüksek fiyatları terk edip, müşteri deneyimine odaklı esnek ve devamlılık arz eden bir mutfak kültürüne dönüştü." diye konuştu

Tümen, müziğin evi olan CSO Ada Ankara Yerleşkesinde gastronomi ile müzikal performans alanını bir araya getirdiklerine işaret ederek, "Klasik müzikten caza, tangodan flamenkoya dinletilerle Ankaralı müzikseverlere yepyeni bir dinleti alanı sunuyoruz." dedi.

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