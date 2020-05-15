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"Kalkınma Ajansları Doğada" projesi TÜBİTAK'tan destek almaya hak kazandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 15.05.2020 17:01 | Son Güncelleme

"Kalkınma Ajansları Doğada" projesi TÜBİTAK'tan destek almaya hak kazandı

KAYSERİ (AA) - Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) uzmanlarının hazırladığı "Kalkınma Ajanları Doğada" projesiyle ortaokul ve üniversite öğrencileriyle sıfır atık üzerine çeşitli atölyeler yapılacak.

ORAN'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ORAN uzmanlarından Elif Aybike Büyükyılmaz ve Ümmühan Yamak'ın sunduğu "Kalkınma Ajanları Doğada" projesi, 2019 yılı 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları çağrısı kapsamında TÜBİTAK'tan destek almaya hak kazandı.

Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü 2020 yılı Kaynak Verimliliği teması ve Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi ile ilişkilendirilerek kurgulanan proje ile Sıfır Atık 5D metodolojisi kullanılıp, kaynak verimliliği ve kaynak sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanıyor.

Kurumlar arası işbirliğinin tesisini hedefleyen projede, Erciyes Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Erciyes Üniversitesi Farkındalık İçin Paylaşım ve Atılım Kulübü ortak olarak yer alıyor.

Proje kapsamında Kayseri'deki 5 farklı yatılı bölge ortaokulunda 120 öğrenci ile atık bilinci ve kompost atölyesi, scracth ile teknolojik geri dönüşüm atölyesi ve sıfır atık fikir havuzu atölyesi olmak üzere 3 atölye gerçekleştirilecek.

Proje sürecinde her öğrencinin 12 saat atölye çalışmasına katılması sağlanacak ve 5 okulda toplam 60 saat atölye çalışması gerçekleştirilecek.

İkinci hedef kitle olan üniversite öğrencileri ile Dünya Çevre Günü'nde çöp toplama etkinliği gerçekleştirilmesi, çevre ve atık temalı çalıştay düzenlenmesi planlanıyor.

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Kocasinan
Özkan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
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