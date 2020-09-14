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Kalkınma ajanslarından online dijital pazarlama eğitimi

MARDİN HABERLERİ  | 14.09.2020 12:43 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ile Facebook tarafından organize edilen Dicle Kalkınma Ajansı, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve İpekyolu Kalkınma Ajansı iş birliğiyle dijital pazarlama eğitimi verilecek.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ile Facebook tarafından organize edilen Dicle Kalkınma Ajansı, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve İpekyolu Kalkınma Ajansı iş birliğiyle dijital pazarlama konusunda yerelde kurumsal kapasite artışının sağlanması amacıyla online dijital pazarlama eğitimi düzenlenecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ile Facebook tarafından organize edilen Dicle Kalkınma Ajansı, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve İpekyolu Kalkınma Ajansı iş birliğiyle dijital pazarlama eğitimi verilecek.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ile Facebook tarafından organize edilen Dicle Kalkınma Ajansı, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve İpekyolu Kalkınma Ajansı iş birliğiyle dijital pazarlama konusunda yerelde kurumsal kapasite artışının sağlanması amacıyla online dijital pazarlama eğitimi düzenlenecek. Dicle Kalkınma Ajansı tarafından yapılan açıklamada, “Eğitim, 15 Eylül 2020 Salı günü saat 14.00-16.00 arasında gerçekleştirilecektir. Bu eğitim kapsamında kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının facebook ve instagram üzerinden daha fazla kişiye daha etkili bir şekilde ulaşabilmek için yürütebilecekleri reklam kampanyaları ele alınacaktır. Böylece farklı reklam türleri, hedef kitle seçimi, bütçe ve zamanlama, reklam alanları, doğru görsel seçimi ve ölçümleme gibi başlıklar üzerinde durulacaktır. Eğitim katılımcıları ayrıca, facebook destek ekibine doğrudan ulaşabilmek için yapmaları gereken işlemler hakkında da bilgilendirilecektir. Eğitime kayıt yaptıran kişilere gönderilecek kayıt onay e-postasında yer alan ’Join Webinar’ linkine tıklayarak eğitime katılım sağlanacaktır. Katılım ücretsiz olup herkese açıktır” denildi.

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