YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. kalorifer ve kalorifer peteği çalan hırsızlar yakalandı

kalorifer ve kalorifer peteği çalan hırsızlar yakalandı

SİVAS HABERLERİ  | 07.02.2020 16:47 | Son Güncelleme

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde kalorifer ve kalorifer peteği çalan 4 şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.Sivas’ın Şarkışla İlçesinde geçtiğimiz Salı günü günü işyerinden ve kurumdan hırsızlık ihbarı alan polis ekipleri harekete geçti.

kalorifer ve kalorifer peteği çalan hırsızlar yakalandı

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde kalorifer ve kalorifer peteği çalan 4 şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.
Sivas’ın Şarkışla İlçesinde geçtiğimiz Salı günü günü işyerinden ve kurumdan hırsızlık ihbarı alan polis ekipleri harekete geçti. Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda hırsızlar tarafından çalınan 2 adet demir kalorifer ve 8 adet kalorifer peteği satılmadan ele geçirildi. Konuyla ilgili 4 şahıs hakkında işlem yapıldıktan sonra şahıslar savcılığa sevk edildi. Şahıslar çıkarıldıkları olup Mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Park halindeki araç alev alev yandıPark halindeki araç alev alev yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Süper Lig lideri Sivasspor'un "boşu" yok

Süper Lig lideri Sivasspor'un "boşu" yok

Hayati İnanç sevgisi salona sığmadı

Hayati İnanç sevgisi salona sığmadı

Başkan Adil Gevrek’ten altyapı tesislerine ziyaret

Başkan Adil Gevrek’ten altyapı tesislerine ziyaret

Bu ilçede oyun parkları, sinema ve havuzlar ücretsiz

Bu ilçede oyun parkları, sinema ve havuzlar ücretsiz

Bahçelievler’de kuyumcunun bıçaklanma anı kamerada

Bahçelievler’de kuyumcunun bıçaklanma anı kamerada

Kayyum çalışıyor Diyarbakır güzelleşiyor

Kayyum çalışıyor Diyarbakır güzelleşiyor

Sivas Namaz Vakitleri 7 Şubat Cuma

İmsak
06:03
Sabah
07:28
Öğle
12:51
İkindi
15:38
Akşam
18:04
Yatsı
19:24

Sivas Nöbetçi Eczaneler 7 Şubat Cuma

İçten Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Merkez
Yunus Emre Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Sarkisla
Gül Eczanesi
Yildizeli
Anadolu Eczanesi
Zara
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Demir Grup Sivasspor, Gaziantep'e gitti

Demir Grup Sivasspor, Gaziantep'e gitti

Sivasspor'un yeni transferi Claudemir: "Lider olmak büyük bir başarı"

Sivasspor'un yeni transferi Claudemir: "Lider olmak büyük bir başarı"

Lider Sivasspor kalan maçlarını final olarak görüyor

Lider Sivasspor kalan maçlarını final olarak görüyor

Sivasspor’un başarısına Japon büyükelçi de kayıtsız kalmadı

Sivasspor’un başarısına Japon büyükelçi de kayıtsız kalmadı

Lider Sivasspor'da transfer çalışmaları

Lider Sivasspor'da transfer çalışmaları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.