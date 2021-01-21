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  4. Kaloriyi roket gibi fırlatıyor! Salataya koyduğunuzda pişman olacağınız 6 gıda

Kaloriyi roket gibi fırlatıyor! Salataya koyduğunuzda pişman olacağınız 6 gıda

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 21.01.2021 13:56 | Son Güncelleme:
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Eğer kilo vermek veya daha sağlıklı veya ucuz beslenmek istiyorsanız, salataları mutlaka göz önünde bulundurmalısınız. Salatalara neredeyse aklınıza gelen her şeyi koyabilirsiniz ancak amacınız kilo vermek ise salataya koyacağınız malzemeleri bilinçli seçmelisiniz. İşte uzak durmanız gereken bazı malzemeler ve onların yerine kullanabileceğiniz sağlıklı ve ucuz alternatifler.

Salatalara neredeyse aklınıza gelen her şeyi koyabilirsiniz ancak amacınız kilo vermek ise salataya koyacağınız malzemeleri bilinçli seçmelisiniz.

Mayonezli soslar

Bunun muhtemelen farkındasınızdır ama eğer salatanızın üzerine tonlarca mayonez, sezar sos veya rokfor peyniri koyuyorsanız salatanın sağlık etkisini azaltıyorsunuz demektir. Onun yerine hafif salata soslarını veya sadece zeytinyağı ile balzamik sirkesi kullanın.

Peynir

Birazcık, az yağlı beyaz peynir veya mozzarella peynirinin çok zararı yok ama eğer salatayı işlenmiş ve çok kremalı peynirlerle dolduruyorsanız, salatanın kalorisinin roket gibi fırlamasına neden oluyorsunuz.

Şekerle kavrulmuş fındık-ceviz

Normal fındık ve cevizler salatalar için mükemmeldirler çünkü protein alımınızı yükseltirler. Ancak eğer şekerde kavrulmuş fındık ve cevizi tercih ediyorsanız, kendinize iyilik yapmıyorsunuz. Onun yerine, salatanızda sade kavrulmuş veya çiğ fındık ve ceviz kullanmayı tercih edin.

Krutonlar

Bunlar salatanıza çıtır bir tat katmakla beraber maalesef bir dolu yağ ve rafine karbonhidrat da ekler. Yine de eğer çıtırlık faktörünü istiyorsanız, hafif bayatlamış tam buğday ekmeğinden kendi krutonlarınızı yapın.

Kuru meyve

Salataya biraz kuru meyve eklemek kulağa sağlıklı gibi gelebilir ancak kuru meyvelerin şeker içeriği çok yüksektir. Daha sağlıklı (ve muhtemelen daha ucuz) bir alternatif olarak, salatanıza çilek, böğürtlen veya elma dilimleri gibi mevsim meyvelerini koymayı tercih edebilirsiniz.

Hazır ve işlenmiş etler

Salatalara sodyum içeriği yüksek ve işlenmiş salam, jambon gibi etler koymak yerine, protein içeriğini artırmak için evdeki artan tavuk, fasulye ve mercimek gibi gıdalar koymayı tercih edebilirsiniz.

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