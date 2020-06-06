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Kalp krizi sırasında hayat kurtaran öneriler

İSTANBUL HABERLERİ  | 06.06.2020 11:21 | Son Güncelleme

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal Boztosun: - “Kalp krizi anında soğuk ya da sıcak suyun altına kesinlikle girmeyin. Özellikle soğuk su kalp damarlarında büzüşmeye yol açarak mevcut durumu daha da kötüleştirebilir” - "Bir bardak su ile aspirin için. Bunun dışında başka bir şey yiyip içmeye çalışmayın. Bulunduğunuz yerin kapısını aralayın ve böylece yardıma gelecek olan kişinin işini kolaylaştırmış olursunuz" - "Kuvvetli öksürük geçici olarak kan akımını artırabilir. Bu nedenle kuvvetli biçimde öksürmeye çalışmak işe yarayabilir"

İSTANBUL (AA) - Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof.Dr. Bilal Boztosun, “Kalp krizi anında soğuk ya da sıcak suyun altına kesinlikle girmeyin. Özellikle soğuk su kalp damarlarında büzüşmeye yol açarak mevcut durumu daha da kötüleştirebilir.” uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Bilal Boztosun, kalp krizi anında hayat kurtaracak önlemlere ilişkin yaptığı açıklamada, kesin kalp hastası tanısı konulmayanlara dil altı ilaçların verilmemesi gerektiğini belirtti.

Söz konusu ilacın şiddetli başağrısı yapabileceğini ifade eden Prof. Dr. Boztosun, şunları kaydetti:

"İlk defa alan bir kişide tansiyonu birden düşürebilir hatta düşüp bayılmaya yol açabilir. Bir bardak su ile aspirin için. Bunun dışında başka bir şey yiyip içmeye çalışmayın. Bulunduğunuz yerin kapısını aralayın ve böylece yardıma gelecek olan kişinin işini kolaylaştırmış olursunuz. Kuvvetli öksürük geçici olarak kan akımını artırabilir. Bu nedenle kuvvetli biçimde öksürmeye çalışmak işe yarayabilir. Pencerenizi açarak odaya oksijen girmesini sağlayın. Kendinizi yoracak hareketlerden kaçının yardım gelmesini, yatarak ya da oturarak bekleyin, ayakta beklemek uygun değildir. Sırtınıza ya da göğüs bölgesine masaj yaptırmayın. Kalp krizi anında soğuk ya da sıcak suyun altına kesinlikle girmeyin. Özellikle soğuk su kalp damarlarında büzüşmeye yol açarak mevcut durumu daha da kötüleştirebilir.”

- Kalp krizi belirtileri

Boztosun, terleme, bulantı, kusma, baş dönmesi gibi bulguların kalp krizine eşlik edebileceğini aktararak, “Çoğu kalp krizi göğüs kafesinin ortasında hissedilen bir ağrıya neden olur. Şikayet genelde birkaç dakika sürer, ani ve yoğun vasıfta hissedilir. Ancak bazen belirtiler yavaş bir şekilde başlar, hafif bir ağrı ve rahatsızlık hissedilebilir. Baskı, sıkışma, ağırlık, ağrı gibi belirtilerle ilerleyebilir. Hazımsızlık, göğüste yanma gibi mide rahatsızlığı şikayetleri ile de karışacak şekilde oluşabilir. Bu ağrı kollara, sırta, boyna, çeneye ve mide üzerine doğru yayılım gösterebilir. Halk arasında göğse fil oturmuş, kemerle ya da mengene ile sıkılıyor gibi bir his yaratır.” ifadelerini kullandı.

- “Her göğüs ağrısı kalp krizi değildir”

Prof. Dr. Boztosun, kalp krizi geçiren hastaların yüzde 1’inin bayılma şikayeti ile acil servise getirildiğini belirterek, her göğüs ağrısının kalp krizi olmadığını belirtti.

Sürekli devam eden bir ağrının söz konusu olması gerektiğine dikkati çeken Boztosun, “Sadece hareket edildiğinde ya da nefes alındığında yaşanan batma tarzında bir ağrı değildir. Çok kısa süreli birkaç saniye süren ağrılar genellikle kalp krizi ağrısı olarak değerlendirilmez.” değerlendirmesinde bulundu.

Boztosun, bazı insanlarda tipik kalp krizi ağrısında görülen bu belirtilerin görülmeyebileceğini aktararak, “Özellikle diyabet hastaları hemen hemen hiç ağrı duymazlar ve sadece nefes darlığı ve soğuk terleme şikayetleri ile kalp krizi geçirebilirler. Yüksek tansiyonu olan, şeker hastalığı olan, kolesterolü yüksek olan, obez, sigara içen, egzersiz yapmayan ve ailesinde kalp krizi hikayesi olanlarda risk daha yüksektir.” ifadelerini kullandı.

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