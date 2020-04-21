Kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru Adana'da toprağa verildi

Kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru Tekin Tuturga (46), memleketi Adana'da toprağa verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı kapsamında görevli iken kalp krizi sonucu vefat eden Adana Emniyet Müdürlüğü personeli polis memuru Tuturga için Kabasakal Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Tuturga'nın cenazesi kılınan namazın ardından defnedildi.

Defin törenine Tuturga'nın yakınları, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile polis memurları katıldı.

Emniyet Müdürü Aktaş, Tuturga ailesi fertlerine baş sağlığı diledi.

