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Kalp krizinden ölen şampiyon boksör Musa Askan Yamak, son yolculuğuna uğurlandı

19.05.2022 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya’da çıktığı ringde kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden boksör Musa Askan Yamak (36) memleketi Giresun’un Alucra ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kalp krizinden ölen şampiyon boksör Musa Askan Yamak, son yolculuğuna uğurlandı

Almanya’da yaşayan Türk boksör Musa Askan Yamak için Giresun’un Alucra ilçesinde tören düzenlendi. Törene; Alucra Kaymakamı Mustafa Çelik, Alucra Belediye Başkanı Suat Aybar, Almanya Boks Federasyonu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, sporcu arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Alucra Merkez Büyük Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından ise boksör Musa Askan Yamak, ilçe şehir mezarlığında toprağa verildi.

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Almanya’da yaşayan Türk Boksör Musa Askan Yamak, 16 mayıs tarihinde Münih kentinde yapılan artı 84 kilo müsabakalarında çıktığı ringde üçüncü raunda aniden kalp krizi geçirerek ringe yığılmış, kaldırıldığı hastanede ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Türk boksör Musa Askan Yamak, 75 resmi müsabakasında hiç kaybetmeyerek yarı ağır sıklet boksta WBF ve GBU kemerlerinin sahibi olarak Avrupa-Asya şampiyonluğu başarılarını elde etmişti.

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