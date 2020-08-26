SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Kalp pili durdu Ajax'lı Daley Blind, birdenbire yere yığıldı!

Kalp pili durdu Ajax'lı Daley Blind, birdenbire yere yığıldı!

FUTBOL HABERLERİ  | 26.08.2020 22:44 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz sezon kalp ritminde rahatsızlık teşhisi konulan Daley Blind, Ajax ile Hertha Berlin arasında oynanan hazırlık maçının 79. dakikasında birden yere yığıldı. İzleyenleri korkutup yürekleri ağızlara getiren futbolcunun kalp pilinin bozulduğu ve durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kalp pili durdu Ajax'lı Daley Blind, birdenbire yere yığıldı!

Hollanda Eredivisie ekibi Ajax'ta forma giyen Daley Blind, maç esnasında kendini yere bıraktı ve izleyenleri korkuttu. 30 yaşındaki savunma oyuncusu, Ajax ile Hertha Berlin arasında oynanan hazırlık maçının 79. dakikasında bir anda yere yığıldı. Blind, yürekleri ağızlara getirirken maçın hakemi oyunu durdurdu ve sağlık çalışanları acil olarak sahaya girdi.

0_Daley-Blind

"ŞU AN DAHA İYİ"

Maçın hemen ardından oyuncusunun durumu hakkında konuşan Ajax Teknik Direktörü Erik ten Hag, "Daley Blind'in kalp pili bozulmuş. Hemen oyundan aldık, şu an daha iyi. Gerekli incelemeleri yapacağız" ifadelerini kullandı.

GettyImages-1228210090-e1598449055366

GEÇEN SENE DE KORKUTMUŞTU

Blind, Ajax'ın 2019 yılında Valencia ile oynadığı maçta da benzer bir olay yaşamış ve Hollandalı futbolcuya ICD denilen kalp pili takılmıştı. Blind'e geçen sene kalp ritminde rahatsızlık teşhisi konulmuştu. Tecrübeli futbolcu, bu sene içinde tekrar sahalara dönmüş ve "Doktorlarım beni sahada tuttu, yeniden futbol oynayacağım için çok mutluyum" demişti.

DALEY BLIND KİMDİR?

Daley Blind, futbola ilk olarak 1995 yılında AFC Ajax genç kulübünde başladı. 3 sene burada top koşturduktan sonra 1998 yılında Ajax’a geçiş yaptı. 10 sene boyunca alt yapı kademelerinin bir çoğunda forma giyip kendini geliştirdikten sonra 2008 yılında A takıma yükseltildi. İlk sezonunda takımda sadece 5 maçta forma giydi. Bir sonraki sezon kendisini geliştirmesi için bir yıllığına Groningen takımına kiralandı. Bir sezon burada kaldıktan sonra 2010-2011 sezonunda Ajax’a geri döndü ve 17 maça çıktığı takımı ile Hollanda 1. Ligi’ni kazanma başarısını gösterdi. 2011-2012 sezonunda ise performansını artıran ve daha çok maça çıkmayı başaran Blind, o sezon toplamda 27 maça çıktı ve sezon sonun bir kez daha Hollanda 1. Lig Şampiyonluğu’nu kazandı.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKayınvalidesi Sinem Kobal'a iyi bakıyor!Kayınvalidesi Sinem Kobal'a iyi bakıyor!
Ronaldinho'nun esareti sona erdi!Ronaldinho'nun esareti sona erdi!
Sezonun son derbisinde heyecan dorukta!Sezonun son derbisinde heyecan dorukta!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Havuz başında üstsüz fotoğrafını paylaştı...
Havuz başında üstsüz fotoğrafını paylaştı...
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
G.Saray'da yetişti, '6' işaretiyle çıldırttı!
G.Saray'da yetişti, '6' işaretiyle çıldırttı!
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor?
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kalp pili durdu Ajax'lı Daley Blind, birdenbire yere yığıldı!
Kalp pili durdu, birdenbire yere yığıldı!
Erzurumspor'da Arturo Mina'nın Covid-19 testi pozitif çıktı
Erzurumspor'da koronavirüs şoku
Ronaldinho'nun 5 aylık esareti sona erdi! Artık serbest
Ronaldinho'nun esareti sona erdi!
Üyeleri belirlenen Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Serdar Tatlı oldu
Yeni MHK başkanı belli oldu
Zinchenko'nun nişanlısı Vlada Sedan, Guardiola'yı yerden yere vurdu!
Ünlü güzelden herkesi şaşırtan paylaşım!
Fenerbahçe'de bir futbolcuda koronavirüs çıktı
Bir futbolcuda koronavirüs çıktı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.