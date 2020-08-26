Kalp pili durdu Ajax'lı Daley Blind, birdenbire yere yığıldı!

Hollanda Eredivisie ekibi Ajax'ta forma giyen Daley Blind, maç esnasında kendini yere bıraktı ve izleyenleri korkuttu. 30 yaşındaki savunma oyuncusu, Ajax ile Hertha Berlin arasında oynanan hazırlık maçının 79. dakikasında bir anda yere yığıldı. Blind, yürekleri ağızlara getirirken maçın hakemi oyunu durdurdu ve sağlık çalışanları acil olarak sahaya girdi.

"ŞU AN DAHA İYİ"

Maçın hemen ardından oyuncusunun durumu hakkında konuşan Ajax Teknik Direktörü Erik ten Hag, "Daley Blind'in kalp pili bozulmuş. Hemen oyundan aldık, şu an daha iyi. Gerekli incelemeleri yapacağız" ifadelerini kullandı.

GEÇEN SENE DE KORKUTMUŞTU

Blind, Ajax'ın 2019 yılında Valencia ile oynadığı maçta da benzer bir olay yaşamış ve Hollandalı futbolcuya ICD denilen kalp pili takılmıştı. Blind'e geçen sene kalp ritminde rahatsızlık teşhisi konulmuştu. Tecrübeli futbolcu, bu sene içinde tekrar sahalara dönmüş ve "Doktorlarım beni sahada tuttu, yeniden futbol oynayacağım için çok mutluyum" demişti.

DALEY BLIND KİMDİR?

Daley Blind, futbola ilk olarak 1995 yılında AFC Ajax genç kulübünde başladı. 3 sene burada top koşturduktan sonra 1998 yılında Ajax’a geçiş yaptı. 10 sene boyunca alt yapı kademelerinin bir çoğunda forma giyip kendini geliştirdikten sonra 2008 yılında A takıma yükseltildi. İlk sezonunda takımda sadece 5 maçta forma giydi. Bir sonraki sezon kendisini geliştirmesi için bir yıllığına Groningen takımına kiralandı. Bir sezon burada kaldıktan sonra 2010-2011 sezonunda Ajax’a geri döndü ve 17 maça çıktığı takımı ile Hollanda 1. Ligi’ni kazanma başarısını gösterdi. 2011-2012 sezonunda ise performansını artıran ve daha çok maça çıkmayı başaran Blind, o sezon toplamda 27 maça çıktı ve sezon sonun bir kez daha Hollanda 1. Lig Şampiyonluğu’nu kazandı.