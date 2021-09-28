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  4. Kalp ve Damar cerrahının seksi dansı şaşkına çevirdi! Seda Sayan dakikalarca alkış tuttu

Kalp ve Damar cerrahının seksi dansı şaşkına çevirdi! Seda Sayan dakikalarca alkış tuttu

28.09.2021 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sabahın Sultanı Seda Sayan programına konuk olarak katılan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Banu Küçükpolat’ın stüdyodaki seksi dansı, sosyal medyaya damga vurdu.

Star TV ekranların hafta içi her gün yayınlanan Sabahın Sultanı Seda Sayan programı, son bölümü ile izleyenlerini coşturdu. Birbirinden farklı konuların işlendiği programa konuk olarak, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Banu Küçükpolat katıldı. Hastalardan gelen soruların yanıtlanmasının ardından program kapanışı, Dr. Küçükpolat’ın dansı ile yapıldı.

Dakikalarca hastalardan gelen soruları yanıtlayan Dr. Küçükpolat, orkestranın müziğe başlaması ile oynamaya başladı.

DAKİKALARCA DANS ETTİ

Seda Sayan bir kenara geçip alkış tutarken, kendisini müziğin ritmine kaptıran Dr. Küçükpolat dakikalarca sahnede dans etti. Kırmızı elbisesi ve ışıltılı topuklu ayakkabıları ile beğenileri üzerine toplayan Dr. Küçükpolat, dansı ile de ilgi çekti. Stüdyo, Dr. Küçükpolat’ı dansı ile hareketlendi.

Dr. Küçkpolat adına Ekşi Sözlük'te "Seda Sayan'la hunharca göbek atan operatör doktor" başlığı kısa sürede gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Star TV Seda Sayan
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