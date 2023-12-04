Kalp Yarası'nın yıldızı Yağmur Tanrısevsin beyazlar içinde! Dekolteli tarzına beğeni yağdı

Kalp Yarası dizisinde hayat verdiği Ayşe karakteri ile milyonların beğenisini kazanan Yağmur Tanrısevsin uzun zamandır ekranlarda görünmüyor. Dün akşam gerçekleştirilen Pantene Altın Kelebek ödül törenine katılan ünlü oyuncu beyazlar içindeki tarzıyla dikkat çekti.

Uzun göğüs dekolteli bir elbise giyen güzel oyuncu iddialı tarzıyla çok beğenildi. Yağmur Tanrısevsin'in sosyal medya üzerinden paylaştığı pozları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Güzel oyuncuya; 'Kuğu gibisin', 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyorsun', 'Bu ne güzellik böyle', 'Güzelliğin anlatılmaz' gibi yorumlar yapıldı.

Yağmur Tanrısevsin, 24 Ağustos 1990 tarihinde Mersin’de doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Mersin’de okudu.

Üniversiteyi kazanınca 2010 yılında geldiği İstanbul’da Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü'nde mezun oldu.

Oyunculuk eğitim almaya başladıktan bir yıl sonra bağlı olduğu ajanstan gelen teklif üzerine 2011 yılında başrollerini Hazal Kaya, Çağatay Ulusoy, Vahide Gördüm ve Metin Çekmez’in paylaştığı “Adını Feriha Koydum” adlı dizide rol alarak oyunculuk hayatına başladı.

Konuk oyuncu olarak Adını Feriha Koydum ve Pis Yedili gibi dizilerde yer alan Tanrısevsin Kaçak dizisinde de rol aldı.







