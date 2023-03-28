Kalp Yarası'nın yıldızı Yağmur Tanrısevsin'in yeni projesi belli oldu!

Kalp Yarası dizisinde hayat verdiği Ayşe karakteri ile milyonların beğenisini kazanan Yağmur Tanrısevsin uzun zamandır ekranda görünmüyordu.

Yağmur Tanrısevsin'in Kalp Yarası'nın ardından hangi projeyle dizi setlerine geri döneceği merak ediliyordu. Ünlü oyuncu sonunda kararını verdi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Tanrısevsin O3 Medya’nın Latin ülkeleri için çekeceği “Saklı Kalsın” dizisiyle anlaştı. Volkan Kocatürk’ün yönetmen koltuğunda oturacağı diziyi Ayşe Üner Kutlu yazıyor.

Başarılı oyuncu dizide “Hilal” karakterine hayat verecek. 26 bölüm olarak tasarlanan dizide Şükrü Özyıldız “Onur”, Esra Bilgiç ise “Ece” rollerini üstlenecek.

Yağmur Tanrısevsin, 24 Ağustos 1990 tarihinde Mersin’de doğmuştur. İlkokul, ortaokul ve liseyi Mersin’de okudu.

Üniversiteyi kazanınca 2010 yılında geldiği İstanbul’da Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü'nde mezun oldu.

Oyunculuk eğitim almaya başladıktan bir yıl sonra bağlı olduğu ajanstan gelen teklif üzerine 2011 yılında başrollerini Hazal Kaya, Çağatay Ulusoy, Vahide Gördüm ve Metin Çekmez’in paylaştığı “Adını Feriha Koydum” adlı dizide rol alarak oyunculuk hayatına başladı.

Konuk oyuncu olarak Adını Feriha Koydum ve Pis Yedili gibi dizilerde yer alan Tanrısevsin Kaçak dizisinde de rol aldı.

Yağmur Tanrısevsin, 2013 yılında Güneşi Beklerken adlı dizide başrollerini Emre Kınay, Hande Doğandemir, Kerem Bursin ile paylaştı.

Ünlü oyuncu son olarak senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Özgül Türküler Akad'ın kaleme aldığı Kalp Yarası dizisinde Ayşe karakterini canlandırdı.



