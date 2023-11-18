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  4. Kalp Yarası'nın yıldızı Yağmur Tanrısevsin süper minisiyle poz verdi! İddialı tarzına beğeni yağdı

Kalp Yarası'nın yıldızı Yağmur Tanrısevsin süper minisiyle poz verdi! İddialı tarzına beğeni yağdı

18.11.2023 11:57 | Son Güncelleme:
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Son olarak Kalp Yarası dizisinde hayat verdiği Ayşe karakteri ile adından söz ettirmeyi başaran Yağmur Tanrısevsin uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Şimdilerde yeni dizi projesiyle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Tanrısevsin süper mini elbisesiyle poz verdi. Güzel oyuncunun iddialı tarzı sosyal medyayı salladı.

Pis Yedili, Adını Feriha Koydum, Güneşi Beklerken, Kaçak, İki Yalancı ve son olarak Kalp Yarası dizisinde rol alan ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.

Şimdilerde “Saklı Kalsın” dizisiyle ekrana geri dönmeye hazırlanan güzel oyuncu iddialı ve cesur tarzıyla dikkat çekiyor. Her paylaşımı olay olan ünlü isim bu defa ışıltılı mavi süper mini elbisesiyle poz verdi.

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Göğüs dekolteli elbisesini deri ceketi ile kombinleyen ünlü ismin cesur tarzına beğeni yağdı.

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Yağmur Tanrısevsin'e sosyal medyada; 'Ay ışıltısı', 'Bu güzellik ne?', 'Işıl ışılsın', 'Sana bayılıyorum' gibi yorumlar yapıldı.

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Yağmur Tanrısevsin 24 Ağustos 1990 yılında doğdu. Adını Feriha Koydum ve Pis Yedili adlı dizilerde konuk oyuncu olarak yer alan Tanrısevsin, Güneşi Beklerken dizisinde hayat verdiği Melis Güzel karakteriyle tanındı.

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Amerika ortak yapımı The Tragedy adlı korku filminde Jennifer rolünü canlandırdı.

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Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik-Cam Bölümü'nden mezun oldu. Sanat kariyerini oyunculuk ve seramik-cam alanlarında birlikte devam ettiriyor.

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