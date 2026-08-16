Şükran Ovalı Yeraltı dizisi kadrosunda! Bozo’nun eski sevgilisi olacak

Kanalların yeni sezon dizi hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz sezona reytingleriyle damga vuran Yeraltı'na iddialı isimler dahil oluyor.

İsmail Hacıoğlu ve Azra Aksu’nun kadrosuna katıldığı diziye yeni bir kadın oyuncunun geleceği ve bu ismin de Uraz Kaygılaroğlu’nun hayat verdiği fenomen karakter Bozo’nun eski sevgilisi olacağı gündeme gelmişti. Aranan yeni kadın oyuncu bulundu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Şükran Ovalı, yeni sezonda Medyapım imzalı “Yeraltı” dizisinin kadrosuna katılıyor. Dizinin birinci sezondan çok daha heyecanlı olan yeni sezon hikâyesi art arda nefes kesen olaylara sahne olacak.