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Eylül Lize Kandemir alkollü araç kullandı! Ehliyetine el konuldu

Masumiyet Müzesi dizisi oyuncusu Eylül Lize Kandemir, İstanbul'da alkollü araç kullanırken yakalandı. Oyuncunun ehliyetine el konuldu.

Eylül Lize Kandemir alkollü araç kullandı! Ehliyetine el konuldu

“Kardeşlerim” dizisinde Yasmin karakteriyle tanınan, “Masumiyet Müzesi” yapımında ise Füsun rolüyle izleyici karşısına çıkan Eylül Lize Kandemir, bu kez rol aldığı yapımlarla değil aldığı ceza ile gündeme geldi.

Ekranların genç isimlerinden Eylül Lize Kandemir, Sarıyer’de trafik uygulamasına takıldı.

Eylül Lize Kandemir alkollü araç kullandı! Ehliyetine el konuldu 1

tv100 muhabiri Çağdaş Evren Şenlik'in haberine göre; oyuncuya alkolmetre testi yapıldı.

Yapılan ölçümde Kandemir’in 1,10 promil alkollü olduğu tespit edildi. Bunun üzerine oyuncu, gerekli işlemler için polis merkezine götürüldü. Kandemir’in ehliyetine el konulurken, hakkında trafik cezası da uygulandı.

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Anahtar Kelimeler:
Eylül Lize Kandemir
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