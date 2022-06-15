"Kamera Arkası" adlı fotoğraf sergisi 1 Temmuz'a kadar gezilebilecek

İSTANBUL (AA) - Türk sinemasının yıldızlarının kamera arkası set fotoğraflarının bulunduğu "Kamera Arkası" adlı sergi, 1 Temmuz'a kadar uzatıldı.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında sanatseverlerle buluşan sergi, İstanbul Sinema Müzesi'nde ziyaretçilerini bekliyor.

Yönetmen Reis Çelik'in küratörlüğünde hazırlanan sergide, 1914'ten bugüne Muhsin Ertuğrul'dan Nazım Hikmet'e, Lütfi Akad'dan Atıf Yılmaz'a, Metin Erksan'dan Şerif Gören'e, Bilge Olgaç'tan Yılmaz Güney'e, Nuri Bilge Ceylan'dan Zeki Demirkubuz'a kadar Türk sinemasının önde gelen yönetmenlerin ses getiren filmlerinin set fotoğrafları yer alıyor.

Sergide aynı zamanda Yeşilçam'ın usta isimlerinden başta olmak üzere Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Ayhan Işık, Tarık Akan, Cüneyt Arkın, Tuncel Kurtiz, Kemal Sunal, Cahide Sonku'nun da aralarında bulunduğu yıldızların kamera arkası görüntülerinden oluşan 100'den fazla fotoğraf da sergileniyor.

