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Kamerun'da skandal! U17 turnuvası öncesi yaş testi yapıldı 21 futbolcu yaşlı çıktı

04.01.2023 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afrika Kupası elemelerine katılma hakkı kazanan Kamerun'un U17 Takımı'na, turnuva öncesi FIFA tarafından yaş testi yapıldı. Yapılan testte FIFA yetkilileri adeta şoke oldu. U17 takımında bulunan 30 oyuncudan 21'inin yaşı 17'den büyük çıktı. İşte detaylar...

Kamerun'da skandal! U17 turnuvası öncesi yaş testi yapıldı 21 futbolcu yaşlı çıktı

Afrika Kupaları'nda mücadele etmeye hak kazanan Kamerun U17 Milli Takımı'nda turnuva öncesi FIFA tarafından yaş testi yapılırken, gerçekleştirilen testte FIFA yetkilileri adeta şoku yaşadı.

TURNUVADAN İHRAÇ EDİLDİLER

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Teknik direktör Jean Pierra Fiala'nın seçtiği 30 oyuncudan 21'i, yaş belirlemek için yapılan kemik testinde 17 yaşından daha büyük çıktı. Sonuçların hemen ardından isimleri kamuoyuna açıklanmayan 21 oyuncu, turnuvadan ihraç edildi.

YENİ OYUNCULAR EKLENDİ

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7-12 Ocak tarihleri arasında elemelere ev sahipliği yapacak Kamerun'da teknik ekip, hızlı bir şekilde testlerden geçen yeni futbolcuları takıma dahil etti. Kamerun Futbol Federasyonu Başkanlığı koltuğunda oturan Samuel Eto'o, göreve geldikten sonra yaş sahtekarlığına karşı büyük bir mücadele başlatmıştı.

SAYGI ÇAĞRISI

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Geçtiğimiz haziran ayında 44 futbolcunun yaş sahtekarlığı tespit edilmişti. Konuyla ilgili olarak federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Geçmişte yaşla ilgili yaşananların bir an önce son bulmasını istiyoruz. Bu doğrultuda federasyonumuz, futbolun tüm aktörleri ve eğitimcilerini, yaş kategorilerine saygı göstermesini sağlamaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.


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