Kamerunlu eski futbolcu Landry N'Guemo 38 yaşında hayatını kaybetti

38 yaşındaki eski futbolcu Landry N'Guemo, ülkesi Kamerun'da geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatını kaybetti.

N'Guemo, geçmişte Celtic, Nancy, Bordeaux ve Saint-Etienne gibi kulüplerin formalarını da giymişti.

KAYSERİSPOR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Mondihome Kayserispor sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "2016-2017 yılları arasında takımımızda forma giyen Kamerunlu futbolcu Landry N'Guémo’nun vefat haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Kederli ailesine, sevenlerine ve futbol camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





