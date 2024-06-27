Kamerunlu eski futbolcu Landry N'Guemo 38 yaşında hayatını kaybetti

38 yaşındaki eski futbolcu Landry N'Guemo, ülkesi Kamerun'da geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatını kaybetti.
N'Guemo, geçmişte Celtic, Nancy, Bordeaux ve Saint-Etienne gibi kulüplerin formalarını da giymişti.
Mondihome Kayserispor sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "2016-2017 yılları arasında takımımızda forma giyen Kamerunlu futbolcu Landry N'Guémo’nun vefat haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Kederli ailesine, sevenlerine ve futbol camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.