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Kamil Glik, Galatasaray'la görüştü

GALATASARAY HABERLERİ  | 28.06.2018 10:32 | Son Güncelleme

Fransız basını, Galatasaray'ın Monaco forması giyen Kamil Glik'le resmen görüştüğünü iddia etti. Kamil Glik'in ismi uzun bir süre Beşiktaş'la da anılmıştı.

Kamil Glik, Galatasaray'la görüştü

Transfer çalışmalarını dört bir koldan sürdüren Galatasaray'la ilgili Fransız basını gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya attı. Ülkede yayım yapan Le 10 Sport adlı internet sitesinin okuyucularıyla paylaştığı özel habere göre; Galatasaray, Monaco'da forma giyen Kamil Glik'le resmen görüştü.

kamil glik

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Site, Polonya Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda boy gösteren 30 yaşındaki stoperin Monaco'dan ayrılmak üzere olduğunu yazdı.

Haberde Sarı Kırmızılılar'ın sözleşmesi 2021'de sona eren ve piyasa değeri 18 milyon euro olan tecrübeli futbolcuyu kiralamak istediği öne sürüldü. Galatasaray'ın yüksek bir maaş teklif etmeye hazırlandığı oyuncuyla olan görüşmelerinde büyük mesafe katettiği aktarıldı. Kamil Glik'in ismi uzun bir süre Beşiktaş'la da anılmıştı. (Fotomaç)

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Anahtar Kelimeler:
kamil glik Galatasaray monaco

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