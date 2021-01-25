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Kamil Saraçoğlu’nun projesi ilham kaynağı oldu

25.01.2021 13:52 | Son Güncelleme:
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Kütahya’nın önceki dönem Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu’nun hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi, Ordu Valiliği’ne ilham kaynağı oldu.Saraçoğlu, görevi döneminde Kütahya’da yetim ve öksüz çocuklara ’’Annen ya da baban hayatta olsaydı özlemini çektiğin, onlardan isteyeceğin ne olurdu?" sorusunun sorulduğunu ve çocukların isteklerinin yerine getirildiğini kaydetti.Ordu Valiliği’nin bu projeye örnek alarak kentte uygulamaya koyduğunu ifade eden Saraçoğlu, "Haberlere bakarken tevafuken karşılaştığım bir haber beni çok mutlu etti.

Kütahya’nın önceki dönem Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu’nun hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi, Ordu Valiliği’ne ilham kaynağı oldu.
Saraçoğlu, görevi döneminde Kütahya’da yetim ve öksüz çocuklara ’’Annen ya da baban hayatta olsaydı özlemini çektiğin, onlardan isteyeceğin ne olurdu?" sorusunun sorulduğunu ve çocukların isteklerinin yerine getirildiğini kaydetti.
Ordu Valiliği’nin bu projeye örnek alarak kentte uygulamaya koyduğunu ifade eden Saraçoğlu, "Haberlere bakarken tevafuken karşılaştığım bir haber beni çok mutlu etti. Yıllar önce il merkezinde yaşayan annesini, babasını veya her ikisini de kaybetmiş olan yetim ve öksüz çocuklarımız için hayata geçirmiş olduğumuz “GÜLÜMSEYEN YÜZÜNÜZ EN BÜYÜK ÖDÜLÜMÜZ” sosyal sorumluluk projemizin başka bir ilde hayata geçirilip, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın gönüllerine dokunulması, görev süremiz boyunca örnek ve güzel işlere imza attığımızın göstergelerinden Elhamdülillah. Bu proje ile 80 laptop, 46 tablet, 65 bisiklet, 6 genç odası olmak üzere evlatlarımızın mektuplar aracılığı ile bizden istedikleri yapabileceğimiz hayallerini gerçeğe dönüştürdük. Hayallerini bizimle paylaşan çocuklarımızın tamamının şahsen evlerine ziyaret gerçekleştirdiğimiz çocuklarımızın onları korumak adına sosyal medyadan bir paylaşımda bulunmadık. Hizmette 4 yıl dergimizde kullanmış olduğumuz sizinle paylaştığımız fotoğrafı ailemizin izni dahilinde, örnek olması adına yayınladık. Ülkemizin tamamında bu tarz projelerin uygulanması, Rabbimin emaneti olan çocuklarımıza sahip çıkılması huzurun adı, yapılan işlerin en hayırlısı en güzeli. Ordu ilimizde hayata geçirilen bu projede emeği geçen başta sayın valimiz olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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