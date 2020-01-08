Kamil Wilczek'den Beşiktaş için transfer açıklaması

Danimarka Ligi ekiplerinden Brondby'nin Polonyalı golcüsü Kamil Wilczek, Beşiktaş ile yaz aylarında görüştüğünü ve devre arasında transfere sıcak baktığını söyledi.
Kulübü ve kendisi için iyi bir teklif olması durumund ayrılabileceğini kaydeden 31 yaşındaki oyuncu, "Şu anda iyi durumdayım ancak hiçbir zaman takımdan ayrılmayacağım anlamına da gelmiyor bu. Şartlar benim için ve kulüp için iyi olmalı. Beşiktaş yaz aylarında beni istedi, görüşmeler de oldu ancak sonuca dönüşmedi. Geçmişi olan böylesine büyük bir kulübün beni almak istemesi beni motive ediyor. Bir gün Polonya'da oynayacağım gerçeğini de göz ardı edemem" dedi.
Danimarka Ligi'nin en golcü isimlerinden olan Wilczek, "Sürekli gol atmak için daha zeki ve rakiplerimden daha zeki olmalıyım. Mental olarak da daha iyi olmalıyım. Defans oyuncuları sürekli beni provoke etmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.
Brondby'de bu sezon 26 maça çıkan 1,85'lik forvet, 20 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
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