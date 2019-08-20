Kamıştan tekne İstanbul Boğazı'ndan geçti

Alman arkeolog ve araştırmacı Domonique Görlitz, Antik Yunan tarihçi ve yazar Herodot'un bir yazısında bahsettiği; 4 bin yıl önce eski Mısırlı denizcilerin gemiyle Karadeniz'e ulaştıkları iddiasını doğrulamak amacıyla Bulgaristan'dan, Mısır İskenderiye'ye deniz yoluyla yolculuk yapmaya karar verdi. Domonique ve ekibi bu amaçla, Bulgaristan'ın Beloslav Gölü'nde eski Mısırlı denizcilerin kullandığı tipte, 23 metre uzunluğunda bir kamış teknesi inşa etti. Teknenin yapımında, Bolivya'daki Titicaca Gölü'nden getirtilen Totora kamışı ve ağaç kullanıldı.

ALMAN ARKEOLOG VE EKİBİ SAZLI TEKNEYLE İSTANBUL BOĞAZINDAN GEÇTİ

Teknenin inşasının bitmesinin ardından Arkeolog Domonique Görlitz ile ekibi, 17 Ağustos'ta, İskenderiye'ye gitmek üzere Varna Limanı'ndan hareket etti. "Abora 4" ismi verilen Alman bayraklı tekne dün saat 18.30 sıralarından Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Teknede, Görlitz'in yanı sıra Almanya, ABD, Bulgaristan, Bolivya ve Hollanda'dan olmak üzere 12 kişilik mürettebat yer alıyor.