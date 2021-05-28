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Kamp için tüm ürünler Koçtaş'ta

28.05.2021 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamp için tüm ürünler Koçtaş'ta

İSTANBUL (AA) - Koçtaş, kamp için aranan tüm ürünleri uygun fiyatlarla satışa sunuyor.

Koçtaş'ın açıklamasına göre, salgınla birlikte en çok tercih edilen tatil şekli olan kamp için tüm ihtiyaçlara mağazalardan, koctas.com.tr'den veya Koçtaş mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.

Çadırlardan uyku tulumlarına, kolay taşınabilir, açılır-kapanır kamp sandalyelerinden kamp masalarına, yemek pişirme setinden çaydanlıklara, fener ve aydınlatıcılardan taşınabilir şarj aleti ve hijyen ürünlerine kadar kamp için gerekli tüm ürünler uygun fiyatlarla Koçtaş'ta müşterileri bekliyor.

Öte yandan, Koçtaş'ın kampa nereye gideceklerini düşünenler ve kamp için hangi malzemelere ihtiyaçları olacağını öğrenmek isteyen kişiler için hazırladığı sayfada Türkiye'deki en popüler kamp rotaları ve bu rotalarla ilgili detaylı bilgi de yer alıyor.

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